Scarlett Johansson眼睛達99.9%完美比例 英整容醫生嚴選最美女人

說起全球最美臉孔，很多人都會想起TC Candler的「全球百大美女」榜單，但是要從專業又權威的角度來看的話，英國知名整容醫生Julian De Silva或許更有參考價值。

英國知名整形醫生Julian De Silva列出符合完美比例的10位女星。(drjuliandesilva@IG)

Julian De Silva是根據古希臘黃金分割理論（The Goden Ratio of Beauty Phi）來分析五官和臉型比例，並找出符合完美比例的10位女星，從而產生了這個「全球最美女人」的排行榜。

第10名 Cara Delevingne 89.99%

Cara Delevingne 的黃金比例百分比是 89.99%。(drjuliandesilva@IG)

27歲的 Cara Delevingne是英國最炙手可熱的超模，深受老佛爺Karl Lagerfeld的愛戴，是Chanel等各大高端時尚品牌的寵兒，近年更轉戰影視圈。Cara英氣又型格的美貌能讓人留下深刻印象，她搞怪又率真的性格更受到大眾喜愛，Julian De Silva表示Cara最標誌性的就是她充滿英氣又濃密的眉毛，而她最完美的五官就是嘴唇，是眾多女星中最美。

第9名 Katy Perry 90.08%

Katy Perry的黃金比例百分比是90.08%。(drjuliandesilva@IG)

美國樂壇天后Katy Perry曾經的復古紅唇造型讓她被稱為現代版的美國甜心，隨著人氣和知名度急升，Katy Perry的造型愈來愈誇張和標奇立異，最近更把一頭長髮剪成俐落短髮，不過這些都遮擋不住她的精緻美貌，Julian De Silva認為Katy Perry最漂亮的就是她的鼻子，但是整體分數卻被下巴拉低了。

第8名 Natalie Portman 90.51%

Natalie Portman的黃金比例百分比是 90.51%。(drjuliandesilva@IG)

眾多荷里活女星中，要數集美貌和智慧於一身的，相信女神Natalie Portman絕對稱得上這個讚美，哈佛心理學畢業，加上金球獎和奧斯卡雙料影后，Natalie Portman的成就讓人讚嘆不已。Natalie Portman是童星出身，年紀輕輕的她已經是個美人胚子，13歲時拍攝《這個殺手不太冷》一舉成名，一雙琥珀色的雙眼深邃又迷人，Julian De Silva也表示Natalie Portman最完美的就是她的眼睛，但是眉毛的位置卻減低了五官的完美比例。

第7名 Scarlett Johansson 90.91%

Scarlett Johansson的黃金比例百分比是 90.91%。(drjuliandesilva@IG)

荷里活性感女星Scarlett Johansson 8歲就入行，由童星漸漸被打造成「性感尤物」，除了玲瓏浮凸的身材之外，她的五官也是性感的代表，特別是豐滿的嘴唇，現年35歲的她舉手投足間都充滿女人味，依然光彩動人。根據古希臘黃金比例分析，Scarlett Johansson的眼睛比例分數高達99.9%，接近完美！但是卻被臉型拉低了整體分數，雖然筆者認為她的臉型根本沒問題，但是也許是臉太小，五官不夠裝才會扣分吧！

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