楊丞琳36歲回歸齊陰與出道有何分別？朴敏英剪瀏海演高中生零違和

想改變形象卻又拿不定主意，不如先從瀏海入手。不同的瀏海造型予人不同的氣質與感覺，要達到到減齡的效果，齊瀏海一定功不可沒。

天生童顏的楊丞琳不經不覺已出道接近20年，日前她以全新髮型迎接36歲。（IG＠rainie77）

楊丞琳（36歲）：空氣感瀏海打造逆齡生長的效果

天生童顏的楊丞琳不經不覺已出道接近20年，日前她以全新髮型迎接36歲，一頭齊瀏海再配上淺焦糖橘髮色，減齡造型像回歸到初出道的樣子。楊丞琳更以2005年時的照片作對比，再次證明現在的她與少女時期無異，被網民笑指她是逆齡生長的代表女星。

距離上次楊丞琳剪瀏海已是2018年出道紀念日的時候，不過只維持了一段很短的時間，所以她笑言這次要抓住青春的尾巴，除了把瀏海剪齊外，更為迎接夏天而染上淺焦糖橘色調。她更把長髮修短，齊整的髮尾讓整體髮型更豐盈、更年輕。相比起楊丞琳出道時的齊瀏海，她的新髮型更具空氣感，偏向韓式的氧氣瀏海。輕盈的瀏海更可修飾面型，讓五官變得更立體。

按圖看楊丞琳修剪減齡瀏海的前後對比：

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朴敏英（34歲）：齊瀏海如高中生般可愛

於《金秘書為何那樣》一劇中形象知性幹練的朴敏英為了新劇《天氣好的話，我會去找你》而一改造型，更特地配合劇中的高中生戲分，剪了一頭可愛的齊瀏海。相比招牌的大波浪捲髮，剪了瀏海後的朴敏英更年輕更有活力，即使與劇中的男主角徐康俊相差七年也毫無姊弟戀的感覺。如果擔心自己駕馭不到齊瀏海，可以把瀏海修剪成八字瀏海，著重兩旁側瀏海的厚重感，瀏海的中間則較透薄，這樣便能隨時把齊瀏海轉換成旁分瀏海。

形象知性幹練的朴敏英最近為了新劇《天氣好的話，我會去找你》剪了一頭可愛的齊瀏海。（IG＠rachel_mypark）

按圖看朴敏英修剪減齡瀏海的前後對比：

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李聖經（30歲）：空氣瀏海大增親和感

空氣瀏海緩和了李聖經獨有的高冷氣質，令她的親和力大增。（IG＠heybiblee）

皮膚白皙的李聖經擁有一對清澄透亮的淺啡色眼珠，出道初期常以淺色調中分長髮示人，近日於《浪漫醫生金師傅2》中以空氣瀏海加上茶色的中長髮形象示人，緩和了李聖經獨有的高冷氣質，親和力大增。空氣瀏海雖已流行多年，但至今仍然備受韓星力捧，全因它靈活可變，可隨造型轉為齊瀏海或旁分瀏海。若隱若現的空氣瀏海有助修飾面型，打造韓式小臉的效果。

按圖看李聖經修剪空氣瀏海的前後對比：