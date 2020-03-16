【2020春夏彩妝】口罩下眼妝成亮點　名人示範彩色眼線筆提亮神采

在忙碌的生活中，時常想來點外型上的小變化、改變心情，但又擔心變化反而不適合自己，產生不習慣、格格不入的感受，因而停留在造型上的「舒適圈」。畢竟臉部妝感可是第一印象，女士在妝容上更是如此，但其實一個小小改變，不會影響整體風格，反而更提亮重點，特別是展現神采的眼部。

在過去許多人會改變唇色，但是最新的潮流，是配合著眼妝的色彩，改變眼線的顏色。隨著名人圈的彩色眼線風潮推波，2020 春夏季最標誌性的商品便是多種色彩的眼線筆了，深邃的眼神傳遞，透過粗細不同的線條或是圖形描繪，再加上各種不同色彩的運用，誰說眼線只能是沿著眼型的單一線條？只能黑或棕？本篇來瞧瞧名人們是如何演繹彩色眼線的魅力、進而推動 2020 春夏裝趨勢，以及日常彩色眼線上妝的不敗步驟。

韓國彩妝達人 PONY 細微點綴 襯托整體穿搭

有否試過在春夏季的某些時候，衣著造型明明很輕盈、明亮，但妝感始終顯得厚重？在Pony的演繹下，以習慣的妝容為底，再描繪出一段延伸眼型的彩色貓眼眼尾，不需過多改變，卻能讓妝容更能打造出和服裝色系的整體性，是在每日日常中也能輕鬆搞定的手法、製造驚喜。

在Pony的演繹下，以習慣的妝容為底，再描繪出一段延伸眼型的彩色貓眼眼尾，不需過多改變，卻能讓妝容更能打造出和服裝色系的整體性，是在每日日常中也能輕鬆搞定的手法、製造驚喜。(IG@ponysmakeup)

▼▼▼按圖放大看更多Pony的日常妝容▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

韓國女團 TWICE 成員 大膽撞色 展現嬌俏神情

TWICE 以年輕明亮的形象受到大眾的喜愛，所以在彩妝上時常展示色彩鮮豔的吸睛手法。以眼影X眼線的撞色，展現出層次；或是將彩色眼線加在眼尾，讓眼型更加精緻。而其他五官妝感不需要太濃厚，就可以做到強度吸睛效果，最適用於夜晚的行程，在昏暗的環境裡，一眼看出你的精緻雙眼。

TWICE 以年輕明亮的形象受到大眾的喜愛，所以在彩妝上時常展示色彩鮮豔的吸睛手法。以眼影X眼線的撞色，展現出層次；或是將彩色眼線加在眼尾，讓眼型更加精緻。（IG@twicetagram）

▼▼▼看更多其他Twice成員的妝容▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

台灣時尚達人 Molly 俐落搶眼 詢問度爆表

白色是最好發揮的畫布，不論是眼妝或服裝，越加純淨、越能發揮細節！如果喜歡淡色系妝容，可以嘗試有珠光感的薄透眼影，疊加綠色、淺藍色，或黃色類的鮮明色眼線，視覺會順著眼線的線條，強調雙眼魅力，讓整體造型更搶眼。

白色是最好發揮的畫布，不論是眼妝或服裝，越加純淨、越能發揮細節！（IG@molly_chiang）

美國流行天后 Rihanna 玩轉色調 展示春夏風采

想一舉展現化妝技巧與造型接受度，不仿參考流行天后 Rihanna 的高難度彩虹眼妝，以春夏多彩概念為主軸，大膽運用多種糖果色眼線，從眼頭到眼皮、眼尾分段描繪，不疊色、呈現亮度，讓彩虹出現在臉部、提亮神采，非常適合夏季會舉辦的活動場合，例如花園眼餐、泳池派對。

想一舉展現化妝技巧與造型接受度，不仿參考流行天后 Rihanna 的高難度彩虹眼妝，以春夏多彩概念為主軸，大膽運用多種糖果色眼線，從眼頭到眼皮、眼尾分段描繪，不疊色、呈現亮度，讓彩虹出現在臉部、提亮神采，非常適合夏季會舉辦的活動場合，例如花園眼餐、泳池派對。（IG@badgalriri）

初試身手的彩色眼線搭配技巧

各大彩妝品牌也跟隨著這色彩潮流推出許多色階不同、筆頭粗細不同、材質不同的眼線商品，如果你也想嘗試，建議把握以下原則練習，把握 2020 新潮流行的妝感。

#挑選與眼影相近色系

剛入手時，以相近的色彩去調整配色的習慣，例如：藍色調眼影搭紫色眼線，避免犯了讓妝感混濁不乾淨的大忌。在日常最好發揮的會是以粉色眼影搭配一小段的酒紅色眼線，不過於張揚卻能展現春意與新意，如果是派對場合，配合 DRESS CODE 盡情發揮，便會增加更多樂趣。

日常最好發揮的會是以粉色眼影搭配一小段的酒紅色眼線，不過於張揚卻能展現春意與新意，如果是派對場合，配合 DRESS CODE 盡情發揮，便會增加更多樂趣。（IG@lalalalisa_m）

#輕手描繪極細眼線

彩色眼線的重點在於描繪、點綴與提亮，而非用厚重的視覺修正眼型，切記下手不可太重，在眼頭點綴，或是眼尾畫出單一線條、或交叉線條更為迷人。

彩色眼線的重點在於描繪、點綴與提亮，而非用厚重的視覺修正眼型，切記下手不可太重，在眼頭點綴，或是眼尾畫出單一線條、或交叉線條更為迷人。（IG@ctilburymakeup）

#避免彩色眼線塗滿眼框

若用單色眼線描繪整個眼框，反而會使眼睛變小、不自然，分段在眼頭、眼尾描繪，更能讓眼型突出、充滿韻味。

若用單色眼線描繪整個眼框，反而會使眼睛變小、不自然，分段在眼頭、眼尾描繪，更能讓眼型突出、充滿韻味。（IG@makeupforeverofficial）

妝容呈現關鍵在於眼妝，掌握好眼妝的新重點，配合最適合的彩妝手法，即便是小小的巧思，也能讓人有耳目一新的深刻而亮麗的印象！

▼▼▼【相關文章．按圖率先預覽：2020年眼妝色調潮流預測 6款對應眼影盤推介亞洲人都輕鬆carry】

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】