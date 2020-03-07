韓國2020髮型潮流　宋慧喬如逆齡少女、Blackpink Lisa黑髮回歸

韓星們的髮型一向具參考價值，簡單一個造型已達到減齡顯瘦的效果。若你正打算以全新形象迎接春天，不妨參考由韓國星級髮型師Chahong介紹的2020大勢髮型與髮色。

韓星御用髮型師Chahong曾為多位韓劇女主角設計髮型，打造無數韓劇女神形象。（FB@Chahong official）

韓星御用髮型師Chahong曾為多位韓劇女主角設計髮型，包括朴敏英（《金秘書為何那樣》）、徐玄振（《愛上變身情人》）、申世景（《黑騎士》）等。她亦於江南區開設理髮店「CHAHONG ARDOR」，同時不時於IG上分享當季髮型潮流與心得，示範如何透過簡單的工具打理出如韓劇女神的亮麗髮型。

黑色特顯個性魅力

自Blackpink的Lisa染了一頭黑髮後，黑髮潮流再度回歸。(IG@lalalalisa_m)

自Blackpink的Lisa染了一頭黑髮後，黑髮潮流再度回歸。深色的髮色具光澤度，讓頭髮看起來更健康，同時具有瘦面與顯白的效果。除了Lisa外，隊友Jennie、IU與秀智等韓星也特別偏好黑髮，各自演譯出不同的美態。黑髮的「國民妹妹」IU可愛純真，束起馬尾更自帶減齡效果；「國民初戀」秀智則是知性優雅，配合大波浪捲髮具復古味道；Jennie則極具個性，黑髮讓她帶點空靈脫俗的感覺。

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焦糖色系復古捲髮

韓劇女神宋慧喬也相繼換上羊毛捲髮（IG＠suecommabonnie）

捲度較小、充滿空氣感的羊毛捲髮基本上不挑臉型，連韓劇女神宋慧喬也相繼換上。羊毛捲髮減齡可愛，蓬鬆的髮型帶修飾臉形的效果，讓「包包面」或是稜角分明的女生更顯柔和，繼續成為2020的髮型潮流也不無道理。要注意的是，深色髮色會加重羊毛捲髮的復古味，蓬鬆的捲度或會令人看起來累贅老氣。所以Chahong建議想嘗試羊毛捲髮的女生先把頭髮染淺，有助突顯羊毛捲髮的時尚感，亦令捲度更突出。

仙氣莓果霧灰髮色

浪漫甜美的莓果霧灰髮色又被韓國女生喻為「初戀髮色」（IG＠dlwlrma）

浪漫甜美的莓果霧灰髮色又被韓國女生喻為「初戀髮色」，充滿空靈感的冷色調顯白更顯氣質。韓國自2019年尾開始已興起一股藍髮熱潮，IU與TWICE成員周子瑜染上的獨角獸色調成為網民熱話。夢幻的紫藍色調是黃皮膚女生顯白的好幫手，冷色調有效提亮膚色，適合所有膚色的女生。