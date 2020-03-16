范冰冰小紅書「眼部保養大法」 5大重點步驟改善眼紋、黑眼圈問題

「美容女王」范冰冰一向護膚有道，對於皮膚保養有自己的心得，最近她就在小紅書上分享了自己的日常眼部護理方法，提醒大家如果眼周皮膚沒有好好保養的話好會很「顯老」。「老」這個字真是天下女生們的惡夢，所以眼部皮膚的保養也千萬不要忽略，各位愛美的女生也趕快學起來吧！

范冰冰在小紅書分享自己日常的「眼部保養大法」。(范冰冰微博)

眼睛是人的靈魂之窗，而黑眼圈、眼袋這些問題，都會讓臉容顯得沒精神又疲倦。范冰冰表示她曾經聽過一位演員老師的忠言：「一個女孩子如果年輕的時候沒有把眼部護理做好，將來就會看起來比別人老10歲！」除了臉部之外，所以也會特別重視眼部護膚。

第一步：玻尿酸精華

冰冰在開始眼周保養之前會先噴一點化妝水，讓皮膚保持濕潤，然後再用玻尿酸精華打底，玻尿酸具有非常好的保濕效果，可以幫助減淡眼部乾紋。把玻尿酸精華圍繞著眼睛打圈塗抹，然後用指腹輕輕地圍著眼睛按摩，用指腹的熱力讓精華吸收。

第一步詳細手法解說:

第二步：用精油熱敷

完成塗抹玻尿酸精華後，第二步是用精油熱敷眼睛。方法是把5到6滴的精油滴在手心，然後用手掌搓熱然後敷上眼睛，停留15秒，讓手的溫度傳到眼睛上，整個熱敷的動作重複2到3次。這個步驟可以促進眼睛周圍的血液循環，讓精油吸收得更好之餘，還可以舒緩眼睛的疲勞，經常對電腦工作或者熬夜的女生一定要嘗試。

第二步詳細手法解說:

第三步：按摩眼周

敷完精油後，可以趁著精油還沒完吸收的時候進行按摩，先把手指合併，然後用手指在眼窩和眼下的位置向橫撥向太陽穴的位置。范冰冰提示大家要「慢慢地撥開眼袋和皺紋」，這個按摩動作可以減淡眼袋去眼腫，同時幫助減淡眼紋。在魚尾紋的地方可以用向上拉提的手勢，所有的力道一定要輕才不會產生細紋。

按摩眼周手法解說:

把眼晴位置分為四個點做按摩，分別是眉頭的攢竹穴、眉中的魚腰穴、眉尾的絲竹空穴和太陽穴位置，眼部按摩的時間不要太長，每邊大約是5到8分鐘，但是一定要堅持每天做才會有效果。整個按摩眼周的過程可以幫助眼睛消腫和排水，按摩完眼周後可以順帶按摩頸部的淋巴，幫助排毒。

眼周四點按摩手法解說:

由於人手按摩有很多穴位可能會按不到，所以范冰冰推薦大家使用「撥筋棒」，力道容易控制之餘按摩穴位的精準度更高，范冰冰指她使用了一個月，眼周經絡的確鬆弛了不少，而且排毒消腫效果也很明顯，一個星期使用1到2次「撥筋棒」就足夠了。

「撥筋棒」按摩手法解就說:

第四步：敷眼膜

按摩完眼睛後范冰冰再擦一次玻尿酸精華在眼周，然後就會敷眼膜。冰冰表示自己挑選眼膜的時候最看重肌肽和海百合這兩個成分。肌肽可以有效地抗藍光，而海百合則可以從根源抑制黑色素的沉澱，代謝原有的色素，就可以減淡黑眼圈的形成了！

第五步：眼霜

敷完眼膜後先把剩下的精華擦乾淨，然後范冰冰會先拍一次化妝水上臉，然後再擦一次眼部精華，先打圈塗均勻，然後輕輕的拍打吸收。最後冰冰就會擦眼霜，點在眼下的位置，然後來回按摩再用指腹拍打幫助吸收。單是眼部保養范冰冰也如此花時間和心機，美容狂魔之名果然所言非虛。