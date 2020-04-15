髮型趨勢｜5個2020流行短髮造型　耳下5cm最型格率性又不失女人味

常在追劇、或是關注明星造型的女孩們，應該都注意到，許多明星紛紛剪去一頭長髮，變成俐落短髮。追隨此風潮，今年大熱的短髮造型，幻化出另一番迷人風格。短髮不但能帶來更醒目的造型感，善用髮尾捲度、髮尾線條、長短落差…等等造型方式，也能時常帶來整體視覺新鮮感，亦比起中長髮變化度更高，同時更能襯托出五官輪廓。一於來觀察一下明星、造型師，是如何掌握與演繹出個是短髮造型的迷人之處。

1. 筆直 One-length 短髮

此款短髮營造的風格不但自然、隨性不拘束，在整理上非常簡單，相當適合懶人，只要使用吹風機與梳子將髮尾吹直、吹順，即可完成！其造型重點是豐厚髮尾的整齊度，髮長俐落齊平頸部中央、不打高層次，在甩動頭髮時，劃出流暢的弧度。而髮色的光澤也是一大吸引力，讓整體神采明亮盎然。

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2. 耳下 5 cm 微曲髮

此耳下 5 cm 的波浪捲是最近非常火紅的短髮造型，也被稱為短髮的「黃金長度」。有別以往髮尾捲度一致內彎、外彎，這款髮型採用參差交錯的髮尾，突顯線條感的髮絲，搭配上髮尾的隨性外翹，有著彷彿剛睡醒般的慵懶感，更增添浪漫嬌美的氣質。韓國氣質女星宋慧喬、朴信惠，以及短髮女神高俊熙，皆以今年最火紅的短髮造型示人，再掀一波短髮狂潮。

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3. 日系精靈短髮

這款日系短髮跟以上提及髮型有別，長度更短之餘，髮絲梳理得更為柔順而且貼臉。透過茶系髮色和髮尾的打薄層次，讓髮型仍保有空氣弧度，髮量少的女孩可以試試看！韓國戲劇女王劉寅娜出道 11 年首次以短髮造型示人，便是俐落、空靈的精靈系短髮，獲得影迷及網民一致讚賞。

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4. 光澤鎖骨曲髮

鎖骨曲髮這是近期日韓相當受歡迎的髮型！髮尾處在鎖骨的髮型，已到了被稱為短髮的極限，許多還未嘗試過短髮的女性，可以先從此長度開始。而此髮式今年風行染出有光澤感或霧感的色彩，並用波浪板夾燙出微波浪感，讓頭髮藉由彎曲線條增添光澤感，延伸至鎖骨處更顯誘人。韓國Blackpink成員 Lisa 都呈現出光澤鎖骨髮式的迷人光采。

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5. 俐落極短髮

極短髮帶來的強大氣場，令人過目難忘。突顯中性魅力又不失性感，搶眼卻難以駕馭。此款髮型相當挑臉型，窄臉、尖下巴、頸部修長都是詮釋要點，若你擁有以上特質，千萬要嘗試一回。而極短髮的層次落差能打造分明線條感，在頸部髮尾用造型品撫順，率性又潮流。中國藝人孫儷把超短髮詮釋得充滿仙氣，而韓國高俊熙先前也以極短髮出現在戲劇當中，想到短髮每人，必會聯想到她。

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許多長髮女孩要邁入短髮之間的時候，確實令人猶豫而且難以跨越，剛好今年短髮風潮持續大熱，不如拿著此篇的女星範本，找設計師一起挑選出適合你的短髮造型作嘗試，說不定，剪了之後就回不去了！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】