【多圖】日本髮型師分享短髮要訣　髮尾外捲、耳下2cm輪廓變深邃

隨近年來，愈來愈多女星剪去長髮，換成各種俐落清爽的短髮造型，就鼓吹了一股短髮熱潮。女生亦不再被定義只能以長髮形象示人，你又會想跟上這潮流嗎？

近年鼓吹了一股短髮熱潮，你又敢嘗試嗎？(abiru_sand@Instagram)

許多女生都擔心剪了短髮後，未必一下能接受到自己的短髮造型，於是總是望而卻步，不敢嘗試。但其實各種短髮都能夠有效突顯輪廓，而且更能散發女人味。加上，短髮的好處就是在於能夠節省洗髮與吹乾頭髮的時間，要是你嘗試過後，或許更會染上了「短髮癮」，甚至愈剪愈短！

日本髮型師sand都會在Instagram分享他為客人剪過的短髮造型，而當有更有3款造型經常出現於他的Instagram當中，證明有一定的流行程度，未知你又會否考慮一下這樣的短髮造型？

耳下精靈短髮

日本髮型師sand的Instagram充滿耳下精靈短髮的完成圖片。(abiru_sand@Instagram)

Long Bob以外，近年來亦非常流行將頭髮剪至「耳下2cm」的長度，頭髮長度剛好到接近下巴的位置，能夠修飾臉部線條，也能令五官輪廓變得更深邃。精靈短髮的重點在於自然的空氣感，將頭髮稍稍修剪成層次，形成上重下輕的髮型。另外，可將一小部份頭髮勾在耳後，再度加強小臉效果與塑造更女性化的感覺，特別適合圓臉女生；同時，也能選擇把髮色染淺，以在視覺上提升蓬鬆感。

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女星代表：

朴信惠就將髮尾頭髮弄成捲曲，打造慵懶而甜美的氣質。(ssinz7@Instagram)

外翹短髮

髮尾外翹能營造剛睡醒的慵懶感。(abiru_sand@Instagram)

髮尾內彎的造型於女生圈中十分流行，不過予人可愛的感覺則未必人人適合，更有一種已經看慣看熟的沉悶感。相反，將髮尾向外翹才是近期流行的短髮趨勢，微翹的短髮髮尾就如剛睡醒時的髮型，能夠形成慵懶感，配合各種頭髮長度也能塑造出復古感，亦是頭髮過渡時期的好幫手。

緊記除了將髮尾夾彎，亦要利用吹風機將頭頂部份的頭髮弄至蓬鬆感，以免髮根處扁塌，令人誤以為你是真的剛睡醒、沒時間整理頭髮一樣。同時，也可利用直髮夾將髮尾分別弄成內彎和外翹交錯，讓整體感覺更自然，不會像個「大媽」一樣。

女星代表：

俐落短直髮

齊整的髮尾也可幫助修飾臉形線條。(abiru_sand@Instagram)

女生的髮質以至順滑程度，都能影響別人對你的印象，擁有一頭柔順的秀髮能夠帶來整齊感，而短直髮就能輕鬆打造出俐落、成熟的氣息。短直髮的重點在於齊整、不會出現長短不一的髮尾，容易打理之外，亦能修飾臉形線條，使輪廓變得更精緻立體。如配合短瀏海，可營造乖巧可愛的感覺；而如果配合長瀏海，則能賦予幹練感，更突出個性。

女星代表：