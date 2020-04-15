【石原里美】凍齡女神公開33歲零毛孔蛋白肌秘密　必備蒸面機！

踏入4月，石原里美主演的《默默奉獻的灰姑娘——醫院藥劑師的處方》終於開播，在家抗疫的大家又有精神食糧了！ 33歲的石原里美今次飾演8年經驗的藥劑師葵綠，妹妹瀏海加高丸子頭的造型亮相，可愛得讓網民驚呼：「石原是飾演高中生嗎？」其實石原里美之所以擁有凍齡童顏，全靠後天努力養肌，立即看看她的護膚心得，養出零毛孔白滑肌的秘密吧！

《默默奉獻的灰姑娘——醫院藥劑師的處方》劇照

狂用化妝水不心痛

皮膚一旦缺水乾燥，便會容易毛孔粗大和有皺紋，石原里美表示自己最著重保濕，每次會趁洗澡後毛孔張開時，將大量化妝水輕拍上面，完全浸透後再重覆一次，加強保濕工作，最後認真塗上乳液和精油。除了面部，她亦非常重視全身肌膚的保濕，例如常常泡溫水浴，以及在家居四周放身體乳液，隨時隨地保持皮膚水潤！

石原里美喜歡泡溫水澡，以助排毒和打開毛孔護膚。（《親親兩姊妹》截圖）

常用蒸面機保濕

乾燥空氣是抽乾皮膚水份的元兇，石原里美透露平日愛用蒸面機打開毛孔保濕，令後續的護膚程序更吸收，上妝前蒸一蒸面，增加肌膚水份，亦有令妝容更貼服自然的功效呢！另外，石原在睡覺時也會長開加濕器以保持空氣濕潤，認真誇張！

石原里美的肌膚水嫩緊緻，全靠保濕功夫絕不馬虎。（twiggsatomi@Twitter）

自製蔬菜汁排毒抗氧化

除了keep住肌膚水潤，毛孔的清潔排毒也不可忽略！石原里美崇尚多菜少肉的健康餐單，又會自製蔬菜汁補充維他命A、維他命C、維他命E及胡蘿蔔素等營養，促進新陳代謝和排毒美肌，不但保持窈窕身材，更令肌膚看起來充滿透明感！

此外，注重清潔的她堅持每天回家後馬上卸妝，又會趁泡澡和蒸面後毛孔張開時進行清潔，深層潔淨又不易拉扯肌膚，保持彈潤無瑕的少女肌。

日常飲食多攝取蔬菜有助健康排毒。（《天國的餐館》截圖）

編輯推介護膚好物

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/14）

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