因COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情，不少人開始留在家中消遣，一班明星、YouTuber、網紅上傳到網絡的生活分享影片成為了我們近日的娛樂，他們的家、收藏紛紛曝光，而且沒有最誇張，只有更誇張。

李佳琦被網民稱為「口紅一哥」。（李佳琦微博）

網絡掘起，Youtuber、Blogger、網紅（KOL／Influencer）都是新興職業，收入、名氣絕不比當紅的明星期差，可算是半個公眾人物，連帶收禮、影響力都不斷提升，當中美妝界的「口紅一哥」李佳琦的家是每位女生都非常羨慕。

李佳琦是位大陸人氣主播，家中收藏是最為驚人，大宅內美妝產品排山倒海，更要請小助理幫他打理收藏品。李佳琦家裡多達5千多支唇膏，加上公司的，李佳琦總共有近上萬支唇膏，價值過百萬，每個系列都是一整套擁有，而他擺放唇膏的層架都歪掉了；除了唇膏，李佳琦的香水、護膚品、化妝品同樣是多不勝數，在家中要找一間房間擺放所有產品，網友更指是「這是九億少女的夢！」

「深夜徐老師」徐妍曾去到「口紅一哥」家裡，化妝品多到讓人嘆為觀止。（深夜徐老師微博）

按圖看看「口紅一哥」李佳琦的家裡收藏 ==>

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李佳琦經常都會直播唇膏試色。（李佳琦微博）

李佳琦「照踩」Hermès新出唇膏也不留情

1992年生的李佳琦，大學畢業後只是一位L'Oreal的Beauty Assistant（專櫃美容顧問），但他工作時因常遇上顧客不願把唇膏試在唇上，而開始了他上唇試色的銷售手法；其後他向網絡發展，剛當網紅已吸納數十萬粉絲追蹤他的直播帳戶；他試過15分鐘賣到1萬5千支唇膏，因而有「口紅一哥」之稱，在微博現擁有超過1380萬粉絲，由一位月薪3千多的打工仔跳升至月入百萬的網紅，2019年更入選「福布斯中國30歲以下精英榜」。

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李佳琦之所以引入勝，全靠直白、誇張的手法，不怕得罪廠商，加上他男兒身搽唇膏，賣點吸引，像剛推出的Hermès唇膏，他即試24色，大讚包裝能配合品牌形象，而且可以接買替芯，非常感環保，但他卻指中規中舉，選色卻沒有Hermès的特點；就連最近一同留在家中「抗炎」的章子怡也看他直播，並留言詢問他「怎麼買？」，讓李佳琦受寵若驚，沒想到除了一般百姓，連明星也愛看網紅直播。

網民爆料指李佳琦花了1.3億（約1.5億港元）購入豪宅。（李佳琦微博）

網民批李佳琦買1.5億豪宅 誰才有資格？

最近，有網民爆料指李佳琦花了超過1.3億人民幣（折合約1.5億港元）購入胡歌、唐嫣也入住的上海雲錦東方二期的豪宅，甚至他的單位大過兩位明星，擁有3層設計，總面積超過1000平米（10,764呎）。

按圖看看「口紅一哥」李佳琦的萬呎豪宅==>

購入豪宅，開始惹來網民評論：「這裡一磚一瓦都有姊妹們的一份力」、「姊妹們，你們買的每一支口紅，都成了內環線大平層的磚下之魂」。也有一些網民支持李佳琦：「他真的超努力的，我看到試口紅，真的心疼他的嘴唇都紅腫了，有時候不賣還試給我們看」、「人家能讓人買是本事，不管別人衝動消費還是本來要買，李佳琦就是做到了讓人心甘情願掏錢」等。

的確，時代已變遷，不是埋首工作、炒股票或當明星才能賺大錢，分享一下生活、產品同樣能買到豪宅，李佳琦能做到「一哥」不無道理，他在節目《像上智造局》提過一年365日，他直播了389場，一場6小時，塗189支唇膏，反複擦，反複卸，擦到嘴唇都破；像李佳琦天天直播，出盡力，絕對不說直播主沒花過努力吧！

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