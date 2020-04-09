韓劇《夫妻的世界》熱烈連播中，劇中52歲的女主角金喜愛為報復丈夫出軌，逐步使計誘惑「最美第三者」韓素希走進萬劫不復之地，更紅杏出牆丈夫最好朋友，勢要報復對方對自己不忠。 劇集剛上映便播出金喜愛與丈夫火辣撩人的親熱埸面，隨後更以女王姿態操縱丈夫好友為自己報復，兩人更即場上演火辣牀戲，畫面上的金喜愛性感撩人、身材惹火毫無贅肉和皮膚白晢透亮，令不少網民也驚嚇52歲的金喜愛保養得宜，風采氣勢均不輸劇中的「第三者」韓素希。

近日正在熱播中的韓劇《夫妻的世界》以精彩婚外情戲碼扣人心弦，首播即日更打破《梨泰院Class》的收視率，而劇中飾演女醫生的金喜愛更完美秀出自己的演技(《夫妻的世界》劇照)

現年52歲的金喜愛是韓國圈中出名的「最強凍齡美魔女」，年輕時美貌更為驚艷娛樂圈，樣貌與氣質更被傳媒稱為「優雅的代名詞」，那時金喜愛與年輕11年的劉亞仁出演愛情電視劇《密會》，兩人戲中飾演一對情侶，並大搞婚外戀，卻毫無違和感，更讓劇迷看得春心蕩漾。

今次金喜愛主演改編自英國 BBC火紅劇集《DOCTOR FOSTER》中的《夫妻的世界》，劇情極具話題性外，她精湛演技配上氣質臉孔、零贅肉身材和優雅成熟高貴的韻味完全不輸年輕新一代，難以令人想像她已經52歲，更讓人一想竅探這位凍齡美女是如何練成。

按下圖看更多《夫妻的世界》中金喜愛的劇照：

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金喜愛持每日運動 體脂肪維持在15%

金喜愛真的是52歲嗎？(ig@heeae_official )

52歲的金喜愛擁有「零贅肉」身材，更是兩個孩子的母親，相信身為演員的她平日需要出席大大小小的品牌活動外，更需要時昤刻刻花費時間、心力和體力照顧孩子的起居飲食。但金喜愛曾說自己十多年的體重也只是維持在49公斤，即便每天多累也好，也堅持每天抽最少45分鐘時候慢跑，更說因多做帶氧運動能達到全身燒脂，從而加快身體新陳代謝率，減少贅肉，讓自己的體脂肪維持在15%。金喜愛也會選擇一些可針對鍛鍊身體線條的動作，如深蹲、訓練背肌和弓箭步動作等，實行每天也需要做運動的計劃。

金喜愛日敷面膜 讓皮膚時時刻刻都充滿水份

現年52歲的金喜愛是韓國圈中出名的「最強凍齡美魔女」，她也是兩個孩子的媽，可是皮膚質素也不輸年輕少女(ig@heeae_official)

當女性年齡每年增長後，皮膚也會因為年齡增長而出現變化，最大的變化就是皮膚的膠原蛋白會隨著時間而流失，膠原蛋白對皮膚十分重要是基於它是幫助皮膚鎖住水份，更讓皮膚時刻保持彈性。金喜愛明白女性皮膚上的水分會隨年齡增長而加快流失，於是她每天都會勤敷面膜讓皮膚時時刻刻都充滿水分，更會在洗臉後，隨即塗上護膚品、精華液和保濕霜，好讓皮膚可以鎖住更多水分。

金喜愛多喝綠茶 盡量避免吃重口味食物致水腫

金喜曾說自己平日的飲食習慣是多喝綠茶和盡量避免吃重口味食物(ig@heeae_official)

52歲的金喜愛平日除了會多喝水讓身體長時間保持在水潤的狀態，平日她也會多喝綠茶和盡量避免吃重口味食物，更說自己個人口味是偏向吃得非常清淡，因她說重口味食物多說也是有加添大量調味料，例如：泡菜和泡菜湯等都是加入大量的調味料，令口味偏向鹹，更令身體大量吸收會導致身體水腫的鈉，所以她都盡量避免吃重口味食物。

52歲的金喜愛也會選擇一些較為健康的食物進食(ig@heeae_official)

加上有外國研究指出多喝綠茶對減肥和抗氧化有莫大幫助，如定期飲用綠茶是有助於減少體內脂肪，因綠茶是一種天然「體能增強劑」（performance-enhancer），可有效改善身體的新陳代謝活動，如配合合適的運動健身，更可以加速燃燒脂肪，有助達到減肥的效果，加上綠茶中含有抗氧化物質（Epigallocatechin Gallate），是可中和體內自由基，同時可延緩皮膚老化，所以金喜愛平日也十分愛喝。

按下圖看更多「最強凍齡美魔女」的金喜愛照片：

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資料來源：ncbi