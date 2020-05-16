【平價香氛｜香水】Jo Malone London的English pear & Freesia，不少小資女都知道Missha Pear & Rose香水噴霧有平價版之稱；Chanel、Dior等名牌香水氣味都有替代品？日本COSME ME便推介數支名牌香水替代品，女生不妨可以參考一下。

Zara Nude Bouquet 能代替Miss Dior?（_shigegram_／moonperfume__@instagram）

Miss Dior Blooming Bouquet 與 Zara Nude Bouquet EDP

Miss Dior Blooming Bouquet一直深受女生歡迎，在2019年更獲選「@cosme香水」第一名，這香水是花香型，帶着橙香、牡丹、玫瑰味，不會太濃味或太甜，清新自然，適合年輕女生，Dior香水100mL需要HK$800；快時尚品牌Zara早前與Jo Malone London創辦人合作引起關注，而日常系列中的Nude Bouquet edp卻意外與Miss Dior相似，含有櫻桃、牡丹和雲呢拿的香氣，而且持久力不比Dior差，因而有驚喜。

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Ysl Baby Doll edt 與 Jeanne Arthes Perfume Sexy Girl

YSL Baby Doll 是品牌經典香水之一，在1999年面世，當年日本天后濱崎步也用這香水，紅遍亞洲。Baby Doll含葡萄柚、野玫瑰、鳶尾花等，甜味較濃，感覺是年輕女生在用，不喜歡濃味的女生可能會抗拒，但鑽石形的瓶身吸引不少香水控收藏；如果不介意包裝，日本COSME ME便介紹法國的Jeanne Arthes Perfume Sexy Girl，同樣有葡萄柚、桃子和玫瑰的香味，不少日本女生都指學生時期都會使用，感覺甜甜的，不過網民指其持久力低。

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Fernanda Body Mist Amelia Swell指與Lanvin Eclat D’arpege 相似。（somlex／maiko_no_okiniiri@instagram）

Lanvin Eclat D’arpege 與 Fernanda Body Mist Amelia Swell

Lanvin Eclat D’arpege充滿淡淡的花草香，香味由丁香花、牡丹花和檸檬葉主導，天然舒服，讓人感覺甜美可愛，又有女人味，而且持久力達一整天，性價比非常高，不少日本網民評價指由學生時代用到出社會，也曾在2019年奪得「@cosme香水」第二名。

來自日本的化妝護膚品牌Fernanda受到日本女生追捧，當中身體噴霧和乳液是最受歡迎，在多種香氣中，Amelia Swell與Lanvin較為相似，帶有紫丁花、琥珀、桃花，但香味比較淡，適合不太喜歡濃味的女生，有日本網民更指睡前噴在床上用品，令人感覺放鬆。

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Chanel Chance eau Tendre 與 Sawaday Stick Parfum Sparking Pink

Chanel Chance系列當中「Tendre」香味是深受普遍的女生歡迎，主調為茉莉精華和玫瑰萃取，感覺清新、年輕，有些日本女生更指男朋友大讚這香味，因而每天使用，加上系列出名持久力高，難怪是人氣香水；不過由Chanel出品當然價格不便宜，50mL已索價HK$930，不是學生群可以負擔。日本網民發現小林製藥Sawaday Stick室內香氛瓶6款香氣中，粉色花果香含玫瑰、茉莉花和葡萄柚等香調，與Chance eau Tendre 十分相似，同樣散發出淡淡的花果咪，清新怡人，而且非常便宜，值得一試，不過品牌還沒有出香水或身體噴霧版。

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（資料來源：COSME ME）