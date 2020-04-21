COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，我們的生活繼續受到影響，不可聚眾，但工還是要返的；戴着口罩，無論是護膚品使用，還是化妝品，愈輕薄，愈少量，對肌膚愈來是最好的保護。 黑眼圈、瑕疵，隨着年紀增長，便愈多愈深，不想戴口罩時，長期帶着一個疲倦樣，一支好用的遮瑕產品便是最恩物，筆者最近便嘗試了Hourglass最新推出的遮瑕液，一試難忘。

Hourglass 在2020年春季推出 Vanish Airbrush Concealer。（林珈希攝）

Hourglass － Vanish Airbrush Concealer HK$300

Hourglass 最新加推出的遮瑕液Vanish Airbrush Concealer，主打迅速修飾而同時擁有高遮瑕效果，打造無瑕狀容；第一次在手試色時，已被其高遮瑕吸引，急不及待上臉。

這是奶油狀的遮瑕液，看似濃稠，但就算在眼底使用也不覺乾燥，少少的份量已經足以遮蓋瑕疵，就算像筆者從小有「捽眼」習慣，眼紋較深，也沒有卡粉情況；不少人會用不同的遮瑕產品，遮蓋不同瑕疵，但Hourglass遮瑕液，一支便能遮蓋黑眼圈、暗沉、斑點、色斑和色素，而且持妝力可達16小時，相當萬能。

不過，個人認為刷頭還是不能夠精準拿取適當份量，第一次使用時不小心便用多了，令眼蓋都變白了，不想發生如此狀況，建議先塗在手背上，再拿取適當的份量逐一遮瑕。

系列在亞洲共有12款色號，不但可以讓不同膚色的女生都能找到適合自己的遮瑕液，而且可按不同功能選擇，如想有打亮效果，可選擇比膚色淺一至兩度的顏色；如果想用來當修容使用，便選深一至兩度；遮瑕液價格算中位，但能有如此妝效，絕對值得考慮入手。

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The Saem Tip Concealer 一直在網絡熱爆。（林珈希攝）

The Saem － Tip Concealer HK$62

如果不想花太多金錢或你是「學生黨」，其實開架品牌也有不錯的選擇。筆者在學生年代曾試過The Saem、Maybelline fit me 和 Bourjois healthy mix的遮瑕液，還是The Saem能取勝，成為多年用家，到現在成為社會人士，都不曾放棄它；來自韓國的 The Saem Tip Concealer，是2018、2019年@cosme大賞遮瑕產品第一位，現在還是長居第一位，可見其實力不可忽視。

The Saem 遮瑕液質地水潤、延展性高，非常適合化妝新手使用；筆者使用時，不會即時把遮瑕液推開，讓我它在肌膚待30秒左右才用手指推開，這樣遮瑕力會更高；不過像筆者眼紋較深的女生可能帶妝久了，會出現卡粉情況。

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