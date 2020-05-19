【英鎊急跌】英鎊兌港元3月時曾跌穿9算，（１9日）1英鎊兌換約9.5港元，受COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續困擾，依然疲弱。網購Jo Malone London、La Mer、Eve Lom、Aesop等品牌低至6折，英國的Lookfantastic和Selfridges便有5月優惠，甚至免香港運費。

網站一：【520限定優惠】英國網購平台Lookfantastic

英國網購平台Lookfantastic，為慶祝「520」，近日推出分別推出了8折，以及套裝75折限時優惠，平台本身設有免運到香港，滿HK$600更有郵件追蹤服務；已有心儀的產品不妨看看在不在折扣名單上，如果還沒有心水產品，以下都是值得入手之物。

Pixi Beauty 最近也來港開設分店了。（trendy_sory@instagram）

Pixi Beauty

品牌是由模特兒兼化妝師Petra Strand在英國創立，主打親和肌膚的植物、維生素和營養素為基底，以簡單、天然的成分改善肌膚問題，而且產品也不含毒素和對羥基苯甲酸酯，並不經動物測試，不少外國明星Kim Kardashian、Ellie Goulding、Jourdan Dunn等都是用家。

特別是受暗瘡困擾的女生，Pixi Glow Tonic去角質化妝水是品牌的王牌產品，成分包含乙醇酸、人參成分、金縷梅及蘆薈成分，可去除肌膚角質，同時對抗肌膚暗沉，身邊不少朋友指對暗粒、暗瘡非常有效，產品更獲「Her World Beauty Awards 2019」和「2019 Zula Beauty Award」等大獎。

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凱特王妃（Kate Middleton）也用Tangle Teezer梳子。（tangleteezer@instagram）

Tangle Teezer

如果要選擇一把「世上最好用的梳子」，筆者一定會說英國的Tangle Teezer，就連英國凱特王妃（Kate Middleton）的髮型師Richard Ward也透露王妃也是用這把梳子保養頭髮。

品牌的梳子經特別的設計，就算是打結的頭髮也能輕易解開，筆者曾漂頭，頭髮變得乾燥又打結，加上長髮關係，曾梳斷不少梳子，唯Tangle Teezer順暢地梳頭，而且不扯頭髮不傷髮，另外梳子有防靜電、抗菌、抗水、耐高溫等功能，平日要百元以上，的確不是便宜，但現在有折扣，最低價可以約HK$70入手，值得一試。

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網站二：【匯率低價】英國百貨公司網購 La Mer低至65折

雖然不是所有網站都在做減價優惠，但因匯率、定價差異的關係，外國網站的價錢有時會比香港的便宜；英鎊跌價，現在便是在英國百貨 Selfridges網購的好時機，網站更設有港元定價，非常方便。不少深受香港女生歡迎的品牌英國定價都比較便宜，有些更可低至65折，如Jo Malone、La Mer、Kiehl’s、Charlotte Tilbury等。

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Jo Malone London 香水英國定價比香港便宜，相等於65折。（babydewyou＠Instagram）

值得一提，香港女生近年最愛的Jo Malone London 香水同樣比香港便宜，所有恆常版香水，如English Pear & Freesia cologne，也只售HK$390，相等於65折優惠，相當吸引，按圖看看Jo Malone London英國售價＝＝＞

不過，Selfridges沒有免運費服務，每次消費要收取HK$250運費，顧客也可選擇付HK$420，享用全年無限國際貨運，所以要找朋友「夾單」才划算。