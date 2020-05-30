市面上卸妝產品琳瑯滿目，挑選一款適合自己肌質、具卸妝力得來又含有足夠補濕度的卸妝產品卻不太好找，眾多底妝產品推陳出新，普遍也具有防水和防汗的功能，單單只選用卸妝水、卸妝乳、卸妝膏和卸妝紙還是不足夠把整個妝容完全清潔乾淨。 但一枝卸妝油卻可輕易解決以上卸妝問題，甚至難卸的眼妝也可以利用卸妝油「一枝搞掂」，簡單方便且易用。

卸妝是護理皮膚最重要的一步，一枝好用的卸妝產品更是不可缺少

卸妝是護理皮膚最重要一步，若卸妝不完全很容易把妝容殘留物積聚在皮膚毛孔上，容易造成各樣皮膚問題。雖然很多女生擔心選用卸妝油較易令皮膚長出油脂粒，但其實只要了解清楚使用卸妝油的步驟和各原理，便可以輕鬆避免出現以上皮膚問題，而且選用一枝受網民熱烈推薦而又好用的卸妝油，更可減少買錯卸妝產品的可能性。

於是，筆者便綜合歐美、日本、台灣和韓國的卸妝油排行榜，並從各個排行榜中，各挑選一款容易買得到、獲用家推薦和榮登頭三甲以內位置的卸妝油作為實測。

卸妝油實測比拼將會從以下5個方面作實測（五星為滿分）：

測試產品：

１：Shu Uemura ultime8 黃金琥珀潔顏油 （台灣@Urcosme卸妝排行榜:第2名）

２：Caudalie 葡萄籽全效卸妝潔顏油 （歐美Lookfantastic卸妝排行榜:第2名）

３：Attenir Skin 雙重潔淨卸妝油（玫瑰花香味）（日本@Cosme卸妝排行榜:第1名）

４：Etude House 煥然一新保濕潔顏油 （韓國POWER ROOM卸妝排行榜:第3名）

測試卸妝油易卸度：

利用手指在需要卸妝地方打約10圈，並檢視殘留妝物

測試方法：先在需要測試的地方畫上防水難卸的眼線和唇膏，然後滴上一滴卸妝油後，利用手指在需要卸妝地方打約10圈，並檢視殘留妝物，測試哪支卸妝油最能卸除、柔化妝品。

【按下圖看四款卸妝油】測試結果

測試卸妝油清潔度：

利用化妝棉擦拭彩妝

測試方法：利用化妝棉擦拭彩妝並檢視殘留在化妝棉上的妝物，測試哪卸妝油最能帶走污垢，清潔力強。

【按下圖看四款卸妝油】測試結果

測試卸妝油保濕度：

測試方法：利用水份測試機檢測卸妝前後肌膚含水量，並作出比較哪卸妝油較保濕。

筆者在測試卸妝油保濕度前，先利用水份測試機檢測卸妝前後肌膚含水量，顯示出肌膚含水量有39.2%

【按下圖看四款卸妝油】測試結果

測試卸妝油乳化度：

如乳化能力愈高，水便會顯得更混濁，相對而言較能去除油分和污垢

測試方法：在水中加入一泵卸妝油，然後攪勻來達到乳化效果。

【按下圖看四款卸妝油】測試結果

【按下圖看四款卸妝油】價錢測試結果

歐美日韓台四大卸妝油實測結果：平分秋色？

歐美日韓台四大卸妝油實測結果

【台灣排行榜代表】Shu Uemura 雙料冠軍：卸妝力強 用後不乾

總括而言，歐美日韓台四大卸妝油實測結果也算是平分秋色，屬於專櫃品牌的Shu Uemura和Caudalie卸妝油在易卸度同保濕度都是獲得較高的4星或5星評分。首先，Shu Uemura ultime8 黃金琥珀潔顏油長期佔據台灣@Urcosme卸妝排行榜當中的前三甲位置，產品指出可30秒內極速徹底卸妝，實測也看見妝容也只需要輕輕擦拭便可以輕易卸除，用後皮膚仍然保持合格的水潤度，不過價錢比起平價品牌Etude House和日本品牌Attenir便較為昂貴。

Shu Uemura ultime8 黃金琥珀潔顏油 台灣@Urcosme卸妝排行榜:第2名

Caudalie 葡萄籽全效卸妝潔顏油 歐美Lookfantastic卸妝排行榜：第2名

【歐美排行榜代表】Caudalie 性與溫和 適合裸妝女生

同時，Caudalie卸妝油雖然含有不致粉刺配方，而且成份溫和，用後皮膚也沒有感到多餘的油膩感，不過在清潔度和乳化度上便較另外三款的卸妝油為遜色，因乳化過程是讓卸妝油更容易滲入皮脂線中，達到卸妝效果，若女生平日多選用高效防水防汗的妝品，建議可選擇更高缷妝力的卸妝油。

Attenir Skin 雙重潔淨卸妝油（玫瑰花香味）日本@Cosme卸妝排行榜：第1名

【日本排行榜代表】Attenir小資恩物 表現平均

另一方面，同屬平價品牌的Attenir和Etude House卸妝油，只需要HK$150內便可入手一枝，大約每1ml只需要HK$約0.8，每一次卸妝也只需要1-2滴便可以，十分划算。其次，Attenir雙重潔淨卸妝油更是連續兩年獲得日本Best Cosme Award，在保濕度或許稍為不足，但成分卻十分優秀，含有佛手柑果油、薰衣草油和活膚功效的菊粉，配合玫瑰花香味也十分舒適。

Etude House 煥然一新保濕潔顏油 韓國POWER ROOM卸妝排行榜：第3名

【韓國排行榜代表】Etude House平價品牌雙料冠軍 性價比高

Etude House卸妝油相對Attenir來說，保濕程度便不及另外三款的卸妝油，但它清潔度較為良好，一次輕輕擦拭便可以卸任眼妝和唇妝，雖然用後肌膚有輕微出現乾燥繃緊，但這枝卸妝油強調在卸妝的同時鎖住皮脂和水分，相信也可以嘗試入手一枝。