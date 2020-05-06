【夏天髮型】5款韓系曲髮造型推薦　方臉適合波浪外翹修飾大顴骨

每次到暑假換季，女孩們總想髮型也能跟著換上新氣象，但厚重的長髮留久了除了燙捲還真不知道該做甚麼變化 ~( 嘆氣 ) 今年髮型趨勢儂編都幫你整理好了！2019中長髮這樣燙，外翹、八字劉海，隨依照臉型還能隨妳搭配，還怕剪短髮的女孩照過來，今夏換上中長髮，讓妳能像韓國歐逆一樣背殺都迷人。

1. 圓臉 : 彈性外翻燙修飾嘴邊肉

許多女孩從18歲開始，什麼都瘦了就是嘴邊的嬰兒肥贅肉瘦不下來，而換一個髮型一不小心就會原形畢露 ~ ( 儂編不要 ) 說到夏天該換什麼新氣色，儂編都幫你整理好了！圓臉女孩今夏必學！波浪大捲的波浪大捲配上蜜糖髮色，髮尾微微的外翹，是今年韓國歐逆的髮型精隨！別於過去的中長髮型，空氣感的弧度和彈性，修飾了圓臉女孩最害怕的雙頰肉臉，而搭配優雅的法式中分，還能讓你有小臉效果呢！

2. 長臉 : 瀏海不可少

修長的臉型，將五官的比例拉長，對於長臉女孩來說，瀏海真的比生命還重要！長型臉最怕的，就是蓬鬆的髮型把臉蛋橫向縮小，不僅整理體比例失真，還會讓人更把焦點聚焦在臉型上！想要打造完美比例，在髮型上可以髮尾打薄，以頭髮自的弧度去支撐髮尾的蓬鬆感，而最重要的是，一定要有瀏海！瀏海不只能縮短臉型的視覺比例，輕巧直髮外翹，讓妳儘管留著中長髮還能保有短髮的俏麗感。

3. 方臉 : 波浪外翹修飾大顴骨

溫柔的中長髮，讓女孩們又愛又恨，坐落在肩上的捲度，真的一不小心就會顯老又俗氣 ~ 其實是因為你沒有選對適合自己的髮型！風靡韓妞圈的長鮑伯頭，以前總是會把捲度燙在內側讓整體親切可愛，不過今年就是要捲的不規矩！看似凌亂的外翹捲度，搭配八字瀏海，波浪狀的髮絲讓方臉女孩最在意的大顴骨都消失不見，就連國民妹妹朴寶英都用這個鮑伯髮打遍眾鮮肉呢！

4. 心型臉 : 溫柔法式捲遮蓋寬額頭

你可能會好奇，什麼心型臉是甚麼，心型臉就是頭形上寬下窄女孩！而通常心型臉的女孩往往會有一個困擾，就是馬尾怎麼綁都不好看 ~ 這時不如試試及肩的溫柔中長髮，自然的捲度集中在髮尾，隨興的波鬆，就像是頭髮自然睡醒的弧度，並且搭配空氣感法式瀏海，既能修飾寬額頭，又能凸顯心型臉女孩的尖下巴！不論搭配奶奶味髮夾還是霧感茶色，都超仙超好看。

5. 鵝蛋臉 : 復古隨捲隨便撥都好看

雖然說鵝蛋臉女孩就是天生麗質，什麼髮型套在他們身上都好看、零失誤 ~ 不過想要讓髮型能為自己的五官輪廓再加分，這時就可以用大旁分瀏海搭配復古大捲，蓬鬆的弧度不僅能加強造型分量感，及肩的捲度更能讓妳擁有成熟女人的性感風韻，將單邊撩耳後搭配雅致耳飾，回眸瞬間凌亂的髮絲更能成為妳的夏日獵男小心機。

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