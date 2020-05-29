【營養師｜減肥食譜】網上免費減肥運動教學短片眾多，不「做Coffee（林芊妤）」，可做「鄭多燕」，然而俗語道「7成飲食控制，3成運動」，減肥餐單也非常重要，可以在哪找到呢？

台灣營養師在Instagram分享多款減肥餐單。（nuture_fit_taichung@instagram）

台灣營養師圖文並茂分享減肥餐單吸14.5萬粉絲

不是人人願意花上千元請私人教練或營養師為自己製定減肥餐單，所以一個免費提供已計算好卡路里餐單的平台定會吸引不少人追蹤；台灣一個由營養師、廚師、吃貨創立的Instagram 「Nuture Fit」便吸納了14.5萬追蹤者，全因他們提供了不同營養資訊，如食物的熱量、便利店午餐的配搭等，配合熱量控制，便可達到減肥效果。

帳號最引人入勝是營養師會教大家用同一樣的材料分別製作出減脂、增肌餐單，用圖文並茂的方式教讀者製作出不單調的餐單，滿足到有不同減肥目的的讀者，而且Instagram發布了超過50個不同餐單，打破減肥便「無啖好食」的迷思，製作程序一點也複雜，作為打工仔便非常適用。

【減肥餐單】按圖看看減脂、增肌食譜 ==>

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不少香港人愛上珍珠奶茶等茶飲。（林珈希攝）

減肥也可喝珍珠奶茶？無糖茶類、正餐減澱粉

現在香港茶飲店成行成市，不少香港人也像台灣人一樣愛上茶飲，加上大熱天時，手執一杯茶飲的確消暑，Nuture Fit也曾拍攝短片教大家在茶飲店挑選熱量較低、較健康的飲品，他們第一便推薦無糖的茶類，熱量比較低，而且能增加飽足感。如果想喝甜的，最多只可微糖；

第二是拿鐵類，如紅茶拿鐵、綠茶拿鐵，因為鮮奶可以增加蛋白質；最後，有些人還是戒不掉珍珠，營養師便建議無糖茶類加珍珠，因為珍珠有較多的澱粉，所以如果要飲，記得在午餐或晚餐時減少澱粉。

營養師也提醒，選茶飲時要避免奶精類，因為它們都是反式脂肪，脂肪總量偏多，會造成熱量過高；如果有加檸檬的水果茶也要避免，因為檸檬較酸，便要加更多糖份中和，熱量相對提高；手炒黑糖最近非常流行，但也是熱量最高，因為他加入了大量的精製糖，下次選擇茶飲時便要小心。