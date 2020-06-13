在炎熱的夏天加上戴口罩的日子，最惱人的，莫過於是精心化了妝出街約會，不消一會，很快就會因為「悶熱」而溶妝。粉底經常會沾污口罩，脫下口罩時，一臉花掉的妝容更是令人尷尬。想要避免有這種情況出現，「定妝」就是重要一步。市面上有不少品牌都推出了定妝噴霧，又該選哪一款好？

在炎熱的夏天加上戴口罩的日子，不消一會很快就會因為「悶熱」而溶妝沾污口罩。

今次就為大家挑選了口耳相傳好用的4支定妝噴霧，分別有M.A.C、YSL、Make Up Forever和Urban Decay，並測試她們的噴霧量、噴霧幼細度和持妝能力，看看最值得入手的是哪一支吧！

測試一：定妝噴霧噴霧量及幼細度

Make Up Forever Mist & Fix Setting Spray (HK$210)

Make Up Forever 定妝噴霧除了有定妝功能外，還可以當作日常的保濕噴霧使用。

噴霧量: ☆☆☆

幼細度: ☆☆☆

Make Up Forever定妝噴霧噴出來的水珠量不算很豐富，全臉噴均勻可能需要按2到3次。

Make Up Forever的定妝噴霧是他們的皇牌產品，除了定妝之外還可以當作是日常的保濕噴霧使用。這款定妝噴霧噴出來的水珠量不算很平均，全臉噴均勻可能需要按2到3次，而它的水珠幼細度適中，水珠能平均地分佈在臉上，感覺也算輕透。

M.A.C Prep+Prime Fix+ Spray (HK$215)

M.A.C定妝噴霧除了讓妝容更持久之外，還有鎮定、保濕的功效，夏天用可以舒緩曬後的皮膚。

噴霧量: ☆☆(半星)

幼細度: ☆☆☆

M.A.C定妝噴霧的噴霧量較遜色，噴灑的範圍較窄，個人覺得水珠的大小稍欠幼細。

M.A.C的這款定妝噴霧除了讓妝容更持久之外，還有鎮定、保濕的功效，夏天用可以舒緩曬後的皮膚。不過它的噴霧量較遜色，噴灑的範圍較窄，不夠擴散，最好離遠一點噴和多按幾次，水珠的大小亦稍欠幼細。

Urban Decay All Nighter Setting Spray (HK$280)

Urban Decay定妝噴霧能降低皮膚溫度，減低因天氣潮濕炎熱而脫妝。

噴霧量: ☆☆☆☆☆

幼細度: ☆☆☆☆

Urban Decay是4支噴霧中表現最出色的一支，噴霧量十分足夠，噴出來的水珠也很細緻。

Urban Decay噴霧量十分足夠，幾乎按一次就可以佈滿全臉，而且噴出來的水珠也很細緻，霧化效果做得很好，噴上臉感覺很輕盈，可以讓皮膚快速吸收到。要說這支噴霧唯一的缺點就是味道比較獨特，並不是一般的香味，不喜歡這種味道的話可能會覺得難聞。雖然味道方面有些小扣分，但個人認為是4支噴霧中表現最出色的一支。

YSL Top Secrets Setting Spray (HK$310)

YSL定妝噴霧的黑金瓶身設計讓女生難以抵抗，而且十分小巧容易攜帶。

噴霧量: ☆☆☆☆

幼細度: ☆☆☆☆

YSL定妝噴霧在各方面表現都不錯，噴霧量擴散範圍夠大，水珠霧化效果也很好。

YSL單單是瓶身設計已經讓女生難以抵抗，黑金的經典配色很有質感，這支定妝噴霧在各方面表現都不錯，噴霧量擴散範圍夠大，可以平均地把水珠分佈在臉上，而且水珠霧化效果也很好，十分細緻，噴上皮膚的感覺很輕柔舒服，而且帶著淡淡的香味，唯一缺點是噴頭不夠順暢，按下的時候需要用多一點力道。

測試二：定妝持妝效果

就口罩上反映脫妝程度來看，Make Up Forever 和Urban Decay表現都不相伯仲。

4大人氣定妝噴霧持妝力實測: (按圖看詳細結果)

這次的測試利用了口罩來試驗噴霧的持妝效果，在臉上分別噴上４枝定妝噴霧後，再戴上口罩後輕印，觀察口罩上的脫妝程度。最後結果發現Make Up Forever 和Urban Decay表現都不相伯仲，口罩仍然保持乾淨，未有沾上明顯彩妝。

使用定妝噴霧小技巧

很多人噴定妝噴霧時都有不同手法，有的可能十分豪爽地長按噴頭全臉大範圍噴灑，也有人隨意的對著臉直噴幾下。但如果不想浪費份量，又要發揮定妝噴霧最好功效，使用時的技巧也十分重要，以下就教大家正確使用定妝噴霧的方法。

讓妝容更持久的「定妝噴霧使用方法」：(按圖看)