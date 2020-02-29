Armani新氣墊粉底3月必搶　實測藍、紅、粉色　600蚊入手都值得？

Giorgio Armani Beauty 的氣墊粉底在2017年推出後深受大眾歡迎，事隔一年又推出粉紅色主打亮白肌的系列，來到2020年，Giorgio Armani 在3月6日更在香港推出全新電光藍氣墊粉底，主打水潤輕盈；索價將近 $600 的氣墊粉底到底值不值得入手呢？

Giorgio Armani Beauty 將在3月6日推出全新電光藍氣墊精華粉底 SPF50 PA+++（$630）。（林珈希攝）

GA 全新配方氣墊粉底 藍色包裝引網絡討論

2020 Pantone色為「經典藍（Classic Blue）」，剛好 Giorgio Armani Beauty 推出的全新氣墊粉底便是以電光藍為主色，外殻上的「GA」標誌換上銀色，非常時尚、型格，剛發布消息時，更引起網絡熱話。氣墊粉底含乳白精華及30％水份精華，長時間滋潤肌膚；是次最大賣點是加入獨家電光藍微粒及珍珠粉末，透過不同光線折射釋出光澤，修補皮膚暗啞問題，藍光更可以智能調光，更顯亮白。另備有 SPF50 PA+++ 的高防曬度，強效阻隔紫外線。

除了成分，硬件上也有改變，氣墊的按壓濾網位改成了更細密，可以更精準拿取份量，不會浪費，用家也可按照肌膚遮瑕需要自行調節取粉量，令妝感更輕盈舒適。

【中度遮瑕、自然珠光】按圖看看記者用後感 ＝＝＞

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自2017年，Giorgio Armani Beauty 先後推出了3款氣墊粉底，紅色經典紅色氣墊粉底、粉色雪紡水光氣墊精華粉底，當中又以紅色是品牌皇牌粉底。（林珈希攝）

Giorgio Armani Beauty 氣墊粉底家族最好是？

GA的氣墊粉底一向評價甚高，網民都大讚不易脫妝、自然不厚重；的確整個氣墊粉底家族的持妝力很高，外出8小時只是出油位置會脫一些些妝，就算用來補妝也不覺厚重，唯有比較三者的妝感。

紅色遮瑕度最高，最低是...

以筆者的膚況和喜好 ，還是比較喜歡經典紅色氣墊粉底，它遮瑕力是三款最高，能夠遮蓋較淡的暗瘡印，補些遮瑕膏便可，妝感也較啞光，相反粉紅色、藍色氣墊都是較水潤，妝感帶有光澤感，如果膚況不是太好的女生有點突出自己缺點，而且兩者遮瑕力都不及紅色高，粉紅色更是低遮瑕力，所以，膚況好的女生才較適合粉紅色和藍色氣墊。

粉紅色氣墊有調色、白裡透紅的妝感，後者加入了藍微粒及珍珠粉末，可水潤提亮的效果，看個人需求；另外值得一提，全新藍色氣墊有SPF50 PA+++，相比起之前紅色只是SPF23，有效防曬，這樣便不用上妝前塗防曬，方便又不怕皮膚負擔太大，不過逾$600 才能入手，如果想試的朋友，不妨先購入補充裝。

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