娛樂圈很多「閃婚」夫婦都相繼離婚。近期又有鍾欣潼(阿嬌)與賴弘國「閃婚閃離」的一對，令人不禁回想閃婚真的會有幸福結局嗎?在沒有深入了解的基礎下，就認定對方是一輩子的伴侶，聽上去似是衝動魯莽的行為，但是並不是每對「閃婚」的例子都是失敗收場。以下這對夫婦就印證了「閃婚」也能幸福長久。

Cate Blanchett是澳洲的國寶級演員，也是當代最優秀的女演員之一，在演藝圈的地位難以取代，身為奧斯卡影后的她精湛演技備受認可，每一套電影都能讓觀眾忘情投入，當然最讓人著迷的就是她優雅又高貴的美貌，相信她最為人知曉的角色一定是在《魔戒》中飾演的精靈女王，仙氣脫俗的氣質配上神聖不可侵犯的強大氣場，甫出場便震懾觀眾的眼球，讓人難以忘記。

《魔戒》的精靈女王是Cate Blanchett最令人難忘的角色，氣質脫俗氣場強大。(《魔戒》劇照)

影后Cate Blanchett演出過不少破格角色，「剷青」算小兒科 ? (按圖回顧)

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Cate Blanchett和丈夫交往21天情訂終生

這樣才華洋溢又美麗動人的女人，很多人都認為必須要同樣優秀的男人才配得上她，而Cate Blanchett出道至今卻是幾乎零緋聞。全因她出道不久已經心有所屬，已和劇本作家Andrew Upton結婚。兩人的相識也十分有趣，他們其實在同一個戲劇圈裡認識已經有17年之多，可是都只是點頭之交，而且兩人起初也互相不感興趣。直到一次在酒精的催化下，Cate Blanchett和Andrew Upton竟突然觸電般產生了好感，二人發現原來大家在各方面都很合拍，很快就墜入愛河相戀。

Cate Blanchett表示他們交往的第3天就發生關係，當時她已經在心裡認定了要嫁給他，而Andrew Upton也在交往21天後便向她求婚，即使在求婚當天Cate Blanchett以她的糟糕的廚技煮了一餐「地獄料理」給他，但Andrew Upton還是願意迎娶她。

Cate Blanchett和Andrew Upton交往的21天已經情定終生。(Getty)

Cate Blanchett和Andrew Upton是難得的「閃婚」成功例子：

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成功女人背後 都有一個寵愛她的男人

結婚至今23年，Cate Blanchett和Andrew Upton成為了圈中的「模範夫妻」，每次公開活動都出雙入對，十分恩愛，而且Cate Blanchett事業上每個重要時刻，丈夫Andrew Upton都會陪伴在身邊，二人不論是何時何地都牽著對方的手，臉上總是散發著愛情的幸福光芒。

雖然外界有很多聲音取笑Andrew Upton不管在外表或是事業各方面都配不上影后級人馬的Cate Blanchett，但是Cate Blanchett卻表示沒有人比Andrew Upton更重要。她憶述在演藝圈初期並不擅長面對媒體和社交，是她的丈夫Andrew Upton在她身旁鼓勵和教導她如何應答傳媒，如何跟演員相處，才造就了今天她。所以說「成功的女人背後都有一個寵愛她的男人」，Andrew Upton甘願默默地在Cate Blanchett背後支持她，讓她在外面的世界發光發亮。

Cate Blanchett和Andrew Upton是難得的「閃婚」成功例子，也是圈中的「模範夫妻」。(Getty)

幸福家庭要經營 家人永遠放在第一位

現時Cate Blanchett和Andrew Upton合作開辦了製作公司Dirty Films，他們經常會一起討論工作上的事情，但是從來不會把工作帶回家，因為家中有4位精靈可愛的子女，回到家中兩夫婦就會瞬間轉換角色，變身慈父慈母。即使工作再忙，Cate Blanchett和Andrew Upton也會預留足夠的時間給子女，周末時一定會享受天倫之樂，享受親子時光，作為公眾人物的他們，也會參加學校舉辦的家庭活動，甚至一些公開場合Cate Blanchett都會帶上子女，永遠不會因為工作而忽略了家人。

Cate Blanchett工作再忙，也會預留足夠時間給子女們，即使公開活動都會帶同家人出席。(Getty)

縱使愛情長跑也不能肯定可以白頭到老，那為什麼不能勇敢地愛一場？不管是愛情長跑或「閃婚」，步入婚姻就等於進入新階段，二人重新開始學習當上太太和丈夫的角色，學習互相包容和理解。經營婚姻一點都不容易，彼此珍惜、尊重，婚姻才會幸福長久。