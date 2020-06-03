台灣空靈女神田馥甄(Hebe)擁有著天籟歌聲，每次推出新歌都稱霸各大音樂榜，最近終於迎來了她的熱播歌曲《懸日》的官方MV，還邀請了台灣新晉男神許光漢擔任男主角，訴說著一段充滿遺憾的愛情，讓人倍感心酸。除了劇情之外，Hebe在MV中還會回到學生時代，網民紛紛被她的學生造型所震撼，37歲的她即使裝扮成20出頭的學生也沒有絲毫的遺和感，女神果然並非浪得虛名。

《懸日》的MV以身為婦產科醫生的Hebe為一名女士做產檢作為開場，故事發展下去發現原來這位女士的丈夫，就是Hebe大學時期的情人許光漢。MV不斷穿插著兩人在畢業時候的快樂回憶，和現實中許光漢和妻子的溫馨場面，Hebe的臉上露出了祝福的微笑，卻又不小心出現了落寂的表情。

田馥甄(Hebe)最近釋出的《懸日》新MV感人得來又讓人心酸。（《懸日》MV截圖）

歌曲唱出了不少人心中那段「無法忘懷的過去」，一段曾經錯過了的愛情，當再次相遇時卻發現對方有了幸福的家庭，當你以為自己已經放下了，相遇那刻又被迫著活生生地揭開心裡的瘡疤，發現內心原來根本沒有釋懷，但又充斥著衷心祝福的糾結感，田馥甄(Hebe)跟許光漢說了一句藏有深意的話：「習慣一下新的生活好不好？」不止是揶揄對方，也是提醒自己。

田馥甄(Hebe)《懸日》MV故事動人情節：

田馥甄(Hebe)唱出了不少人心中那段「無法忘懷的過去」，人生中總有一些無法彌補的遺憾。（《懸日》MV截圖）

任憑時間可以拉開距離，溫暖了回憶，稀釋掉遺憾，但真正面對愛情的時候，沒有如果，只有結果。放下不容易，但其實是，你願意放下了嗎？

田馥甄(Hebe)和許光漢在大學畢業的回憶畫面十分唯美，讓人不禁回想起青蔥時代。

除了MV感人又虐心之外，拍攝的畫面也十分唯美，特別是Hebe和許光漢大學畢業的回憶片段，兩人一時甜蜜地依偎著，一時在森林裡翩翩起舞，讓人感受到他們在青蔥歲月時的那場刻骨銘心又純粹的愛情，更讓人感到可惜。

網友大讚Hebe穿起大學畢業禮服的樣子完全沒有遺和感，不說還真的以為她是個剛畢業的大學生，一點都不像是已經37歲了，即使站在小她10歲的許光漢旁邊，兩人就像是年輕的小情侶一般，沒有年齡差距的感覺，到底女神的保持年輕的秘訣是什麼呢？

37歲田馥甄(Hebe)穿起畢業袍仍充滿少女味:

減少化妝 簡化護膚程序

素顏的田馥甄(Hebe)皮膚依舊散發著水潤透亮的光澤，像是少女的肌膚一樣。(hebe_tien_0330@IG)

從田馥甄(Hebe)的Instagram照片中可以看到她經常都是素顏示人，除了工作所需，日常的她都不會化妝，減少化妝品對皮膚造成的傷害和負擔，而且田馥甄(Hebe)對於護膚並不會太過繁複，盡量都會減化護膚程序，另外護膚品最好是以天然為佳，難怪素顏的她皮膚依舊散發著水潤透亮的光澤，像是少女的肌膚一樣，不像已經37歲。

田馥甄(Hebe)的素顏照: (按圖查看)

注重養生 每天早上一杯暖水

每天早上田馥甄(Hebe)都會喝一杯暖水或蜂蜜檸檬茶，而且經常隨身攜帶暖薑茶注重養生。(hebe_tien_0330@IG)

田馥甄(Hebe)形容過自己是個注重養生的人，比起外表她更著重身體健康，她表示每天早上她都會喝一杯暖水或者蜂蜜檸檬茶，而且經常都會隨身攜帶暖薑茶，可以幫助身體排毒祛濕。冬天時她也會泡枸杞、紅棗、桂圓和老薑來幫身體補氣補血。

彈性的飲食 不要強迫自己

田馥甄(Hebe)並不會强迫自己節食，而是彈性地去改變自己的飲食餐單。(hebe_tien_0330@IG)

田馥甄(Hebe)表示她的體重一直都維持在45公斤左右，但是她卻沒有强迫自己節食，而是彈性地去改變自己的飲食餐單。例如她在聚會或者是旅行的時候就會放縱自己吃喝，即使是垃圾食物也不抗拒。因為她不想掃興，讓自己和旁人都不夠盡興。當放縱的時光過後，她就會調節自己的飲食，以少油、少澱粉和多蛋白質來「還債」，平常也會自己下廚烹調，較健康之餘又可以平衡到營養，這樣的彈性進食方法可以維持一個愉快的心情，才會有恆心長久堅持下去。

保持運動習慣

田馥甄(Hebe)在家會抽空拉筋、靜坐或者做瑜伽，有時候就會做有氧運動，保持苗條身形。(hebe_tien_0330@IG)

田馥甄(Hebe)經常會和家人還有兩位閨密S.H.E的成員Ella和Selina一起做運動，假日她們就會去踩單車和行山，呼吸新鮮空氣又可以多走動。平常在家時Hebe也會抽空拉筋、靜坐或者做瑜伽，體力好的時候就會做有氧運動，保持苗條身形。

田馥甄(Hebe)體重維持45KG秘訣: (按圖查看)