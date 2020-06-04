台灣最具代表性的女子天團S.H.E承載著不少人的青春回憶，3個女孩現在都有各自的發展領域，最讓人意想不到的就是當年那個「最男仔頭」的陳嘉樺 (Ella)竟是3人當中最早結婚生子的人，現在的她可以說是愛情、事業、家庭皆豐收的人。

陳嘉樺 ((Ella)是S.H.E最快結婚生子的一個，現在的她可以說是愛情、事業、家庭皆豐收。(him_ella0618@IG)

陳嘉樺 (Ella)和賴斯翔是在「媒婆」田馥甄（Hebe）的穿針引線下相識的，兩人很快就墮入愛河，相戀2個月後就已經有「閃婚」的念頭，不過Ella的家人希望她多相處再決定，畢竟結婚是終生大事，最後兩人戀愛了1年4個月後在2012年宣佈結婚，婚後常常放閃，是圈中的模範夫婦。結婚4年更迎來了他們的第一胎「勁寶」，為這個家庭增添了一個可愛的成員。

陳嘉樺 (Ella)和賴斯翔是在田馥甄（Hebe）的介紹下認識，相戀1年多後在2012年結婚。(Ella@Facebook)

賴斯翔在這段婚姻中一直承受著很大的壓力，他知道娶了一位女明星會受到很多的輿論，更會被標籤為「Ella的老公」，他也做好了心理準備，可是當排山倒海的輿論到來的時候，讓他意想不到原來壓力會如此巨大，外界更表示他們是女尊男卑的關係，更有網友評論他是「食軟飯」，但賴斯翔豪不在乎外人的想法，一一為了Ella承受所有。

全世界的人都可以誤會我，但因為我是為我所愛的人去做這件事情，所以我不在乎別人的想法，我只在乎你。 賴斯翔

陳嘉樺 (Ella)和賴斯翔的甜蜜生活照點滴：(按圖看更多)

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互補互助更長久

賴斯翔和陳嘉樺 (Ella)結婚8年仍然恩愛得像熱戀中的情侶一樣，Ella曾經在內地訪談節目《魯豫有約》中透露過自己跟賴斯翔是屬於互補型的夫妻，他們的性格各方面都很不一樣，Ella比較衝動、勇敢，賴斯翔就比較謹慎、冷靜，她認為夫妻間互相約束、鼓勵，這樣的關係會更好也更長久。

賴斯翔和陳嘉樺 (Ella)結婚8年仍然恩愛得像熱戀中的情侶一樣，兩人是屬於互補型的夫妻。(him_ella0618@IG)

反省自己 不要把所有事當理所當然

人很容易會把情緒發洩在最親密的人身上， 陳嘉樺 (Ella)知道賴斯翔會包容她的一切，因此她壓力大的時候經常會當丈夫是「出氣筒」，可是她知道不可以把這件事情當作理所當然，她意識到自己給丈夫造成了極大的壓力，甚至影響到他的健康狀態，因此Ella一直都感到很內疚，她反省自己並調整了自己對丈夫的態度，控制了自己的脾氣，在一段婚姻中互相包容、懂得作出退讓很重要，但卻千萬不要把對方的包容變成習以為常，長久下去只會讓伴侶難以忍受而離開。

陳嘉樺 (Ella)曾經把丈夫當作「出氣筒」而讓他壓力大增，對此她一直深感內疚而學會控制自己。(him_ella0618@IG)

不要吝嗇於讚美對方

陳嘉樺 (Ella)表示自己的美麗也是老公給她的信心而來的，賴斯翔經常都會讚美她，讓她的自信心更加膨脹，Ella留長頭髮也是賴斯翔提議，因為他覺得長頭髮的Ella會更加有女人味，事實也如此，Ella從短髮變長髮後的確形象大轉變，變成了充滿魅力的美女。賴斯翔無時無刻都會稱讚Ella，即使在她去廁所、剛起床的這些時刻，他都會說：「你怎麼那麼漂亮」，讓Ella對自己更有自信心。有時候讚美對方不一定要發自真心，而是表達愛意的一種，一句讚美的話有時候比起「我愛你」對女人來說更有威力。

陳嘉樺 (Ella)表示自己的美麗是老公督促而來的，賴斯翔無時無刻都會讚美她，增加她的自信心。(him_ella0618@IG)

筆者在Ella的Facebook上看到了其中一個放閃的帖子而感動不已，很多夫妻結婚多年感情可能早已淡了，有些會選擇離婚，有些則會選擇做個貌合神離的夫妻，將就著過完一輩子就算，可是世上最難能可貴的就是能找到一個靈魂契合的伴侶，精神上的契合比起外表和肉體更能永恆。