韓國美妝達人Pony是除了在韓國有很高的知名度之外，更進軍內地市場，以高超的妝容技巧和日常護膚分享收獲了一大批內地粉絲，人氣高企。經常都會分享護膚好物和小秘訣的她最近就在小紅書上分享了如何快速瘦臉去水腫的急救方法，非常實用，每天起床容易瞼部浮腫的女生一定要好好收藏起來！

Pony的這套瘦臉去水腫按摩法主要是在早上和晚上護膚的時候進行，不僅可以有即時瘦臉去浮腫的效果，還可以幫助舒緩臉部、頸部的肌肉，同時促進眼周及臉部的血液循環，減淡黑眼圈之餘臉色也會更加紅潤。正所謂「世上沒有醜女人，只有懶女人」，想要變美自然要付出努力，堅持每天做才會有效喔！

美妝達人Pony在小紅書上分享了如何快速瘦臉去水腫的急救方法，非常實用。(ponysmakeup@IG)

眼部去黑眼圈、皺紋按摩

眼睛是人的靈魂之窗，但是很多女生因為長年累月熬夜而形成了千年黑眼圈，不僅會讓人看起來沒精神，伴隨着乾紋的出現還會十分顯老！今次Pony的眼周按摩法就可以幫助改善眼部浮腫和黑眼圈的問題。她指出配合按摩可以更好地發揮到眼霜的效果，而且在塗眼霜時最好用無名指的指腹來點塗，而且在按摩的過程中輕輕拍打能讓眼周皮膚更容易吸收眼霜。

按圖看Pony眼周按摩去黑眼圈、乾紋詳細手法：

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面部去水腫按摩

很多女生每天起床一照鏡子都會發現自己瞼部浮腫，特別是睡眠不足或者前天晚上吃宵夜 、晚餐過於重口味等各種原因，那麼護膚時就要多花一點時間急救了。很多女生喜歡擦精華或面霜時以點塗的方式，Pony表示想要更好地發揮護膚品的效果，最好把精華或面霜放在手心搓熱再擦上臉，適當的拉提按摩還可以幫助減淡法令紋，讓皮膚變得緊緻，有減齡的作用。

按圖看Pony快速瘦臉、去水腫按摩方法：

頸部按摩

女生除了臉部的肌膚需要保養之外，頸部的皮膚也不能忽略。Pony表示頸部是臉部皮膚的延伸，卻很容易被輕視或隨便塗抹帶過就算，但是隨著年齡增長頸紋就會出現，這時候就很容易暴露年輕了。雖然市面上出現了頸部的保養品，不過對於小資女生來說還要分開臉部和頸部的護膚品就略為奢侈，因此用平常家裏有的抗老或者去皺面霜一樣可以配合按摩，如果家中還有刮痧板的話效果會更佳！