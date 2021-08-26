護膚｜韓國皮膚科醫生教3步去閉口粉刺　有效低成本好物藥房買到

護膚｜皮膚油脂分泌過剩、角質過厚而堵塞毛孔，會令皮膚容易出現閉合粉刺。持續用祛痘產品都無效？韓國皮膚科醫生教「3步去閉合性粉刺」，方法既有效也低成本，除了可去除閉合粉刺外，就連皮膚粗糙都可改善。想養成無瑕肌的大家，可一試此方法的神奇功效！



皮膚狀況時刻在變，護膚品太過滋潤又會長出暗瘡；而清潔護膚不足，又會長出惱人的閉合粉刺。當無紅腫的閉口粉刺藏在皮膚裡面，令膚質看上去更是粗糙不平。韓國美女皮膚科醫生李藝恩（Dr.meili）指，有一種產品就可有效解決粉刺問題，而且約HK$40便有1公升容量！

韓國美女皮膚科醫生李藝恩不時在小紅書分享護膚方法。(李藝恩Dr.meili@小紅書)

韓國美女皮膚科醫生李藝恩（Dr.meili），在小紅書分享「3步去閉合性粉刺」的低成本方法，並自創「木乃伊式」全臉濕敷的護膚步驟。她提到第一步要先用含「氨基酸」成分的潔面產品，它可疏通毛孔之餘、減少角質形成，其保濕成分亦有助維持皮膚的水油分泌。

另外，潔面後重點是要採用一般藥房就買到的「無菌生理鹽水」浸濕無菌棉，來作一個全臉濕敷。先將無菌棉裁剪到貼近臉型，以「木乃伊式」方式包裹全臉，她提到無菌生理鹽水能為皮膚提供無菌環境，外加濕敷更有消炎、鎮定去腫作用。

最後一步若要加強清閉合粉刺效果，要必須在粉刺處塗上水楊酸產品，促進角質代謝更新，令老廢角層脫落，杜絕粉刺形成。不過，在塗上水楊酸產品之前，她提到「30秒法則」，否則皮膚會變得繃緊、保濕度不足。

【按圖詳細看】「3步去閉合性粉刺」步驟：撃退難搞的閉合粉刺要用含氨基酸成分的潔面產品？潔面後要重點以「木乃伊式」濕敷OO來達消炎、鎮定去腫作用？OO不可以超過30秒？▼▼▼

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精選9款人氣去角質、粉刺產品

當臉上長出閉合性粉刺後，放任不管的話易造成毛囊發炎，形成深層粉刺亦要花更多時間去解決。臉上長出閉合粉刺多數因卸妝洗臉不夠徹底、角質層過厚、水油分泌不平衡等皮膚問題所促成。以下《01女生》編輯便精選9款有助臉部去粉刺產品，想改善膚質的大家不妨入手。

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資料來源：李藝恩@小紅書

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