【夏天護髮】急救曬後護理頭皮頭髮　5款舒緩洗頭水修護清爽去油

最近的氣溫一天比一天高，曬紅了皮膚，也讓頭皮紅癢又難受！但曬後的皮膚可以靠面膜、蘆薈凝膠舒緩，曬傷曬紅了的頭皮又該如何是好呢？夏天曬後護理頭皮也不能懈怠！5款溫和植萃「曬後舒緩洗髮精」推薦，沒了黏膩，多了清爽涼感，這款更媲美頭髮的急救面膜～

▼▼按圖放大率先了解5款溫和植萃洗髮精推薦，下文有更詳細解說▼▼

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1. Blossom 薄荷迷迭香清爽活髮深層淨化修護洗髮精

夏天最怕遇上香味濃厚，洗起來又黏膩的洗髮精，尤其對曬了一整天的悶紅頭皮來說，過於複雜的滋養成分反而成了負擔！而這款BLOSSOM薄荷迷迭香修護洗髮精，成分中不僅不含香精、SLES、SLS、矽靈等潛在致敏物質，其薄荷於迷迭香粹取能舒緩頭皮的悶紅，洗起來的觸感也很清爽不油膩，其中牛蒡萃取液、蘆薈萃取液還能補足秀髮水分，讓頭皮清爽，髮絲依舊柔順有光澤。

2. 呂 森活植淨髮浴 (油性頭皮適用)

針對曬後頭皮的護理上，最重要的，就是要避免熱水、香精與高刺激性的保養品項！當然了，挑選一款涼度適中的洗髮產品也是關鍵！夏天除了頭皮容易曬後紅癢，出油更是許多人的痛～總是以植萃成分為主打的呂，其中這款森活植淨髮浴不僅保有一貫的溫和草本配方，這回還針對油性頭皮推出兼具涼感的舒緩成分，洗上頭觸感清爽，頭皮還能立即去油降溫，對於頭皮痘痘、油頭扁塌的問題也能明顯改善呢！

呂 森活植淨髮浴 (油性頭皮適用)（崔咪 TRAMY ／Pixnet blog）

3. Natures Organics 植粹滋潤營養洗髮精

對於曬後敏感的頭皮來說，溫和的植萃成分是選購時的首要原則！這款在澳洲擁有高人氣的天然洗髮精品牌Natures，最受歡的特點，就是她的成分溫和、配方單純有保障！其中這款以橄欖葉精華做為主要營養，具有天然的保濕、抗菌效果的滋養洗髮精，配方中也添加了維生素B5、澳洲堅果油、有機蘆薈液等多種滋養成分，除了能加強保濕，還能抵禦紫外線，是夏日一定要入手的品項之一！

4. Astalift艾詩緹 頭皮護理潔髮精露

很多人洗頭時只注意到秀髮的乾淨度與否，卻忘了觀察頭皮是否健康！這時挑選一款兼具頭皮保養的洗髮精就很重要！這款以蝦紅素和三種可溶性膠原蛋白為主要滋養的ASTALIFT艾詩緹頭皮護理潔髮精露，細緻且輕透的質地能快速將養分滲透毛髮根部，同時在頭皮形成保護膜，抵禦紫外線之餘，也能讓髮根更強健，再加上它那溫順的玫瑰花香，洗上頭香一整天都沒問題！

5. Alkmene草本耀典 大蕁麻淨化頭皮洗髮露

若妳也正在追求一款溫和不刺激，且敏感肌膚也適用的洗髮精，那麼，這款絕對能符合妳的需求！alkmene向來以草本配方聞名，而這款大蕁麻淨化頭皮洗髮露，裡頭富含擁有豐富維生素C、B群、礦物質的大蕁麻萃取精華，在清潔同時還能控油、淨化頭皮、強韌髮絲，此外它不含矽靈與Paraben防腐劑的溫和特性，對於曬後紅癢的頭皮膚況來說更加令人放心。

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