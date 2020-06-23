2020最新3款直髮夾捲髮器開箱實測　Dyson Corrale設飛行斷電模式

用超過150度的高溫熨直或夾捲頭髮，就必須為了漂亮，犧牲髮質？三款具有特殊科技，可以讓你一邊造型，一邊護髮的整髮器正在流行，不論是加重了護髮成分，還是利用科技打造不傷髮質的技巧，三支最新的夏季整髮器，Dyson Corrale直髮造型器、GHD Oracle雙管電棒、Panasonic EH-KN8C納米離子捲髮器，必須要知道。

拉直頭髮的平板夾，到底要來回重複夾幾次，頭髮才會又直又亮？手殘女真的可以輕鬆做到空氣般的浪漫捲髮？想要一邊梳頭髮，享受可以捲也可以直的蓬鬆美髮？三個美夢，三支整髮器，一定有你最想要的。

最新科技，Dyson Corrale直髮造型器

Dyson每出一支新產品，總有能力吸引市場上的討論聲，上次是捲髮器，利用風力讓頭髮自動上捲，毫不費吹灰之力，就完成浪漫的捲髮，今年，Dyson的直髮器，將科技和工藝技術完美結合，只要是直髮器一滑過的頭髮，就是又直又亮。

一般的平板夾，能一次包覆的頭髮太少，所以必須要花很多次重覆夾整，才能讓頭髮變直，Dyson直髮造型器，利用V型獨特的彈性錳銅合金面板，具有很好的包覆力學控制作用，對頭髮產生很好的強度、韌度與傳導性。讓你只要輕輕來回一兩次，頭髮立刻直順有型，另外，V型面板的厚度也相當薄，只有0.065毫米，能夠完整包覆每一束需要加熱拉直的頭髮，一般的平板夾頂多包覆厚度2-3公分的髮束，而Dyson則可以包覆5-6公分的髮束，讓你省去造型時間。

為了讓造型的頭髮能更健康，Dyson彈性面板的邊緣內有電氣石設計，能夠釋放負離子以減少造型過程中產生的靜電並撫平毛躁。更配備了智慧溫控科技，內置白金熱敏感應器，每秒可偵測溫度100次，比之前一秒偵測40次更進步。

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規格內容： 溫度：165度、185度、210度 可無線使用，內建4芯高效能鋰電池 70分鐘，可充飽電力，連續使用30分鐘；40分鐘可充至90%電力 國際電壓 設有飛航模式

最省時省力，GHD Oracle雙管電棒

想讓頭髮變捲，髮型師提醒要記得每次髮束是朝外捲，或是朝內捲，或是纏繞頭髮的技巧，常常需要花時間練習，才能捲出完美捲度。GHD推出不用捲，不用繞，只要把髮束放進雙管電棒裡，輕輕往下直直滑動，頭髮就自動變捲，這是令人驚艷的設計，真的能快速打造夢幻式的浪漫捲髮。

GHD的Oracle雙管電棒，主打夾捲和夾直一樣簡單，不需一般電捲棒要捲或繞，甚至學習旋轉90度或是180度的手勢，只要把頭髮放進U型的浮動面板，合起來，讓頭髮輕輕滑過，捲度就立刻成型了。至於捲度能有什麼變化呢？只要記住，滑下來的手勢越平行，卷度越捲，手勢越垂直，捲度越大，不管是浪漫微捲，或是超級細緻的活潑小捲，不須換電棒尺寸，一支都能滿足。

另外，擔心頭髮加熱的過程當中，髮質也會受到破壞？GHD同樣使用專利的恆溫科技，上方凸起來的地方，能提供185度最佳溫度來塑捲，不會傷害髮質，下方的凹槽，則是最新的Curl-zone冷熱循環科技，可能讓加熱的頭髮同時給予冷卻，即刻定型。

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最多功能，Panasonic EH-KN8C納米離子捲髮器

如果你想要有一支，既可以吹整頭髮，又可以簡單做出微造型的整髮器，那這支Panasonic的納米離子捲髮器一定可以滿足你的日常需要。標榜一邊加熱造型頭髮，卻可以達到保養的效果，這支納米離子捲髮器，利用分子相當微小的納米水離子，很輕鬆就深入頭髮的毛鱗片和肌膚的角質層，讓頭髮相當滑順並防止肌膚的水分流失。吹出來的風量，可以輕鬆簡單吹乾以及微造型感。

一般市面上具有吹風效果的整髮梳，不是吹出來的風不夠熱，就是附的梳子根本抓不住頭髮，必須要一手拿梳子，一手按壓頭髮， Panasonic整髮器，設計了沙龍造型梳，是一支相當緊密的夾子，可以直接把要造型的髮束夾緊，使用時只要順著梳下來，吹出來的熱風搭配納米水離子，就可以讓頭髮有光澤感並且柔順。加上整髮器放送出來的納米水離子，除了滲透到頭髮，抑制彎曲之外，更可以讓頭髮柔順，也可以減少造成頭皮壓力的乾燥，讓頭髮保持健康。

除了好用的沙龍造型梳，輕鬆做出直順以及髮尾內捲的造型外，還有一個寬幅順髮梳，就像是髮型師常用的九排梳，用來把把頭髮拉直拉順。豐盈捲髮梳，可以做出浪漫的蓬鬆大捲，甚至吹出C字的空氣瀏海，不需要太多技巧，一吹就上手。為了讓造型更簡化，整髮器，還有一個貼心小設計，2Way冷風鍵，只要直接按壓，就可以把熱風切換冷風，可以讓造型更持久。

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規格內容： 溫度：兩段溫度控制 國際電壓 附三種梳頭

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：Dyson直髮器、GHD雙管電棒、Panasonic直捲整髮器，2020最新夏季護髮整髮器，優點強項一次整理。】