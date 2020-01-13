【脫髮】一梳頭就一地頭髮　11個掉髮原因：過多維他命A竟有關？

每當換季或天氣變冷時，可能會感覺頭髮掉得比平常多。但若總在洗澡後發現排水孔被毛髮堵住，或是梳整頭髮後，發現梳子上卡了一堆頭髮時，可就要當心了。以下介紹常見的11個掉髮原因，供大家評估自身狀況並即時改善，或尋求醫師協助。 文：Jamie Chang 醫學審稿：姜冠宇醫師

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1. 手術後與康復期掉髮

舉凡任何意外或疾病手術康復期可能都會導致暫時性掉髮。 頭髮的生長週期分為生長期、退化期及休止期。 若遇到重大意外事故，會影響頭髮週期而促使頭髮進入脫落階段。尤其在創傷後3~6個月，掉髮情況通常會變得明顯。(編按: 此時毛囊未死，只是如冬眠一般休止，身體基礎問題如壓力解除或疾病緩解後，頭髮都可以再生長，化療病人與懷孕掉髮均屬此類。)

2. 荷爾蒙變化掉髮

產後因為體內激素改變所以容易掉髮，但狀況通常在幾個月內會改善。更年期時的荷爾蒙變化也可能會掉髮，此類毛囊也會萎縮，所以需要早期警覺，找皮膚科專科醫師建議的治療做保養。

3. 基因遺傳掉髮

大約有3分之2的男性，在60歲時出現掉髮。男性的掉髮會使髮際線呈現M形，通常由基因遺傳和雄性激素所造成，而女性也有雄性禿，但與男性不同的是，女性的髮際線不會往後退，而是髮量變稀疏且髮根變細。

4. 攝取過多維生素A掉髮

根據美國皮膚病學會表示，服用過多含維生素A的營養補充品或藥品，都可能導致掉髮。可藉由控制攝取量來改善，少去多餘的維生素A，頭髮便會恢復正常生長。

5. 缺乏蛋白質掉髮

根據美國皮膚病學會的數據，若飲食中沒有足夠的蛋白質，身體會停止毛髮增生來儲備蛋白質。 這通常發生在減少蛋白質攝取量的2~3個月之後。建議不要捨棄優良蛋白質來源，包括豆、魚、肉和蛋等。

解剖11個頭髮整撮掉的原因（GettyImage）

6. 情緒緊張掉髮

情緒壓力可能導致暫時性掉髮，例如罹病、經歷離婚、親人去世或照顧年邁父母的情況下。

7. 貧血掉髮

在20~49歲的女性中，不少人因缺鐵而有貧血症，症狀包括容易疲勞、頭痛、頭暈、皮膚蒼白以及手腳冰涼。可多吃黑芝麻、黑豆等補充鐵質。若不確定自己是否有貧血，可以去醫院檢測。

8. 甲狀腺功能低下(Hypothyroidism)掉髮

這意謂著甲狀腺功能減退，分泌的甲狀腺素不足，甲狀腺位於頸部，會生產對新陳代謝以及生長發育重要的激素，當激素不夠時就會導致掉髮。

9. 缺乏維生素B掉髮

像貧血症一樣，需要從補充營養方面改善。 如牛奶、燕麥、蛋、魚或瘦肉等，都有天然維生素B。均衡的飲食以及好的脂肪，對頭髮和整體健康，都是重要的供給來源。

10. 免疫系統掉髮

俗稱「鬼剃頭」的圓禿，是一種短時間內發生的掉髮現象。圓禿的原因有許多種，其中免疫系統失調是因患者的白血球在不知名原因下，將頭髮視為外來者，因此就錯誤地攻擊毛囊細胞，使毛髮無法生長而形成許多局部性禿頭。

11. 藥物與化療掉髮

包括用於癌症治療的化療藥物、血液稀釋劑、用於控制血壓的β受體阻斷藥和避孕藥，都可能導致暫時性掉髮。治療癌症的標靶藥物會破壞迅速分裂的細胞，如癌細胞以及髮細胞。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：別驚！頭髮整撮掉的11個原因分析】