【2020唇膏】人氣色號「無地雷」指南　年度斷貨王黃皮膚也適用

CHANEL（香奈兒）的唇膏絕對是唇膏控必收的夢幻逸品，以下幫大家搜出CHANEL各大唇膏系列：Rogue Coco Flash 透亮光感唇膏、極致霧面染唇液、極緻啞光柔滑唇膏，最受女孩喜愛的5大色號，想收藏從中選一枝準沒錯。

1. Rogue Coco Flash透亮光感唇膏 #91 BOHÈME／3g／HKD$290

2019年推出的COCO Flash唇彩，一發售就成為美妝控熱烈討論的話題，而這枝#91草莓紅一開始並不在主打色號中，卻在第一波就斷貨，據第一線人員觀察，女孩只要試擦過這枝一定會打包回家，因為它不挑皮膚、黃皮也能營造粉嫩可口的美唇印象。不僅內地口紅大王李佳琦在開箱時大推，許瑋甯也在活動上擦這枝美色現身。

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２. Rogue Coco Flash透亮光感唇膏 #118 Freeze／3g／HKD$290

2020年推出COCO唇膏推出的新色之一，乍看是很桃的Baby pink，但塗在嘴上卻能為唇肉套上柔軟的濾鏡，不僅能讓雙唇看起來很嫩，同時粉色又有增添氣色的效果，很多女孩會把它直接當做潤唇膏來擦。CHANEL彩妝大使許瑋甯也超愛這枝，「#118是很自然、沒有膚色限制的玫瑰粉色，很推薦給每個女孩試試。」

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3. Rouge Allure Ink Fushion 極致霧面染唇液 #804 Mauvy Nude／HKD$290

2019年秋冬CHANEL的重量唇彩，如水般清透的質地、延展性佳，抹到嘴上立馬變成很有氣質的柔霧妝感，#804 Mauvy Nude跟#806 PINK BROWN 都相當火紅，#804很像之前被秒殺的#140，是很美的奶茶棕色，連Anne Hathaway也在出席活動時，選擦上這枝神仙美色。

4. Rouge Allure Ink Fushion 極致霧面染唇液#806 PINK BROWN／HKD$290

#806在推出前就被視為主打，果然一上市、立刻引起強烈的迴響，薄擦是很美的豆沙色，飽和擦則是帶點煙燻紫調的木玫瑰，非常不挑膚，卻又能自帶高級感。

5.CHANEL ROUGE ALLURE VELVET EXTRÊME 極緻啞光柔滑唇膏 #118 ÉTERNEL ／3.5g／HKD$290

2018年推出的極緻啞光柔滑唇膏從唇膏外盒即是黑色霧面，光是包裝就時尚有型，抹起來雖是霧面妝感，卻擁有不妥協的滋潤舒適質地，這枝#118被票選為最襯黃皮的小香豆沙色唇膏，對女孩來說，是款放在化妝包中不須思考即百搭的安心單品。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：年度斷貨王、最美豆沙棕、超萌寶寶粉…CHANEL香奈兒5大話題唇膏色號。】