【YSL唇膏2020】盤點六大熱賣系列+色號　人氣Model真人試色分享

女孩對唇膏的癡迷，YSL絕對要負大半的責任，誰叫它們這一兩年推出好多系列、不同質地不同妝感讓女生看了心癢癢，其中幾個色號更是誰擦誰美，導致它們搶手到不行。以下就幫大家把YSL六大唇膏系列中，最熱賣的色號列舉出來，並請人氣潮模朱綺綺試色。妳說看了生火，又買不到怎麼辦？品牌掛保證，為迎接年假所有缺貨色號都已備貨齊全，只差大家到櫃上看本尊。

▼▼按圖率先睇YSL近年所推出的六大唇膏系列▼▼

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1. 時尚印記絲絨唇露#16 / NTD 1350 （約港幣 $345）

這支不僅在台灣一上市就缺貨，在韓國、日本、中國等地也拉缺貨警報，美麗的玫瑰嫣紅色，利用柔霧轉化科技，讓極致輕盈絲滑的唇露，隨著接觸唇瓣後立即轉化成美麗的絲絨霧光，且不掉色彷彿刺青一般持久。

2. 奢華緞面漆光唇釉 No. 407 / NTD1280（約港幣 $327）

對唇彩稍為熟悉的女孩一定對407不陌生，號稱最美的乾燥玫瑰，之前台灣YSL曾從國外搶了幾次407來賣，但數量都不多，百支以內也是一開賣就搶光。靠著超強顯色科技，讓色澤3倍鮮明，品牌也大手筆加入乳霜精華成分，滋潤唇肉讓色澤停留的時間更長久。

3. 情挑誘吻蜜唇露 N°11 / NT$1280（約港幣 $327）

當紅的莓果色調，今年年初這系列開賣，這支立刻成為女孩帶走的NO.1，超可愛的嘴唇造形3D棉花糖刷頭，不僅外型討喜還能讓雙唇飽滿水潤，輕輕抹上一層就像是剛吃完糖果般的蜜光唇色。

4. 情挑誘吻雙色蜜唇膏N°6 / NT$1,350 （約港幣 $345）

對YSL女孩來說，大家對色感的駕馭越來越成熟，因此這款雖然是以水潤透亮，內含護唇精華的保養特色著稱，但最受歡迎的色調卻是這種年輕充滿活力的亮紅色調。即使是乾唇人或是薄唇女孩，都能靠這系列營造出嘴唇保養很好、唇肉飽滿又色澤美麗的感覺。

5. 情挑誘光水唇膏N°4 / NT$1280（約港幣 $327）

以65%保養精油與紅石榴精粹打造的水唇膏，抹起來唇肉超Juicy，這支雖然算是亮紅色調，卻相當受到年輕女生的歡迎，塗抹的時候會聞到淡淡的芒果氣味，每次使用都是感官的歡愉享受。

6. 奢華緞面唇膏霧面版 N214 / NT$1280（約港幣 $327）

YSL最經典的唇膏系列，在去年三月份推出全霧面的新色，其中#214的珊瑚色調能立即提亮亞洲人肌膚，同樣也是在一推出就立即秒殺。唇膏融入了球形粉末，能夠完美吻合雙唇，讓色調極致顯色，創造純粹的霧面光澤。

▼▼人氣潮模朱綺綺的試色分享▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：那些年我們追的YSL唇膏！漆光唇釉、絲絨唇露、雙色蜜唇膏，6大系列最熱賣的色號完整公布。】