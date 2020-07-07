【銅鑼灣Donki】激安殿堂（驚安之殿堂／Don Don Donki）在7月7日於銅鑼灣開設全港最大的分店，樓高4層、24小時營業，相比尖沙咀店（7am至5am）與荃灣店（9am至1am）更為方便吸引，購物前不如看看日本Donki的人氣商品排行榜。

驚安之殿堂（Don Don Donki）在7月7日開設銅鑼灣分店。（Don Don Donki）

Donki開銅鑼灣店 必看日本Donki人氣商品排行榜

銅鑼灣Donki名為「Don Don Donki 名珠城店」，佔地四層樓高，新店除提供各式各樣的新鮮食品，更重點加強了美妝與生活百貨的商品種類，比首兩間分店更豐富，更設喜歡日本的朋友就算因疫情不能到日本旅遊，到Donki同樣可以入手日本多款人氣商品。

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日本Donki定期更新人氣商品排行榜，包括美妝品、日常生活用品，以及食品三大排行榜，部份貨品香港也有售，包括長期斷貨的「酒糟系列藥妝」。立即看看日本網民對產品的評價。

「5大Donki人氣藥妝排行榜」按圖看看＝＝＞

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「5大Donki人氣日常用品排行榜」及「5大Donki人氣食品排行榜」＝＝＞

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銅鑼灣Donki 四樓藥妝區有新店限定美妝優惠，部分福袋低至3折發售，01女生記者親身到訪荃灣分店也有至抵藥妝福袋，一袋四件護膚品不過$100？

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DON DON DONKI名珠城店

址：銅鑼灣百德新街22-36號名珠城1-4樓（24小時營業）

（資料來源：驚安之殿堂Don Don Donki）