【口罩爆暗瘡】口罩成為大家的日常，臉上易長暗瘡、粉刺。日本COSME ME在Instagram上詢問網民有關去暗瘡好物推介，整合500個意見得出去暗瘡好物Top 10。

按圖先看日本網民推薦去暗瘡好物，第10位至第4位＝＝＞

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明色美顏水是日本百年老品牌。（becool_66@instagram）

第3位：明色美顏水

明色美顏水是日本的老品牌，已有百年歷史，含有軟化角質的水楊酸，和防止油脂阻塞的皮奧寧(Pionin)，從而有效地調理皮脂分泌、潔淨毛穴中的皮脂、去死皮等，令肌膚變回光滑。有些朋友指未見功效，可能是使用方法出錯了？正確使用方法是洗臉後，把產品倒在棉花球上，在臉上打圈便會看到髒物在棉花上，再繼續日常後續的護膚程序；不過它酒精成分偏高，並非人人合用，對酒精敏感的朋友要小心。

樂敦CC美容液是平價的美白好物之一。（hatimitu_cosme@instagram）

第2位：樂敦CC美白淡斑維C美容液

暗瘡與暗瘡印、痘疤有着不可分割的關係，樂敦CC美白淡斑維C美容液曾拿下@Cosme第一名，其含有高純度維他命C、維他命E，有效抑制黑色素的沉澱、預防皮膚斑點，同時滋潤淡化、預防暗瘡，日本網民更指改善粉刺問題，使用5-6個月會有顯著效果，而且其價格親民，大量使用也不心疼。

筆者也是用家之一，更會配合薏仁化妝水濕敷，實試約2星期便可見到暗瘡印減退了些。

娥羅納英H軟膏也可治暗瘡？（sarah_nekonyanko@instagram）

第1位：娥羅納英H軟膏

如果是暗瘡肌的朋友，相信不時也在網上尋覓改善方法，當中一定有看過娥羅納英可改善暗瘡問題，但由於其質感厚實，不是人人相信可治暗瘡。日本網民也指娥羅納英是性價比超高的「看門口」萬用膏，除了擦傷時使用，他們冒出粉刺時也會在晚上當臉霜使用，粉刺很快便能消退，全因當中有一種「必泰葡萄糖酸脂溶液」，具殺菌功效的。

比起標榜去暗瘡產品，不妨試試娥羅納英，筆者曾試用一段時間，的確不錯，冬天時當臉霜，夏天怕黏膩感便當暗瘡膏厚敷，可壓抑發炎位置。

（資料來源：COSME ME）