韓國女星身材比例完美，不少更擁有令人羨慕的「螞蟻腰」，被網民質疑她們的腰肢纖幼得不科學，為此不少韓星大方於節目上公開腰圍，最幼的一位更只有20吋，實在令人難以置信。

徐睿知因為最近熱播的韓劇《雖然是精神病但沒關係》而走紅，而她只有22吋的腰身更一度成為亮點。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

徐睿知因為最近熱播的韓劇《雖然是精神病但沒關係》而走紅，完美身材與俏麗造型讓人眼前一亮，而她只有22吋的腰身更一度成為亮點，令網上再次掀起「螞蟻腰」的熱話。

徐睿知天生吃不胖 22吋腰圍靠跳芭蕾舞

徐睿知指自己天生就是吃不胖的體質（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

徐睿知於劇中曾穿上一套展現腰線的粉紅色套裝，完美展露只有22吋的「螞蟻腰」，「徐睿知細腰」更一度登上韓國熱搜。她身高169 cm，身體重卻只有43公斤。她分享家人同樣身形偏瘦，自己天生就是吃不胖的體質，所以她從來沒有為了減肥而控制飲食或運動。不過，徐睿知自小便練習芭蕾舞，大量的伸展與肌肉訓練也許是她維持完美比例的要點。

允兒維持23吋腰圍靠喝水

前少女時代成員允兒出道至今身材依然纖細，腰圍更只有23吋。（IG＠yoona__lim）

前少女時代成員允兒出道至今身材依然纖細，腰圍更只有23吋，而她維持身形的方法也是靠控制飲食與掌握喝水的時機。她曾於節目上分享，晚餐時會先吃較低卡路里的水果和菜，產生飽足感後再吃肉，而澱粉質則放最後。另外，允兒亦提醒女生勤喝水的好處，她習慣於剛起床時喝一大杯暖水，有助潤腸清宿便。她在飯前亦會先喝水，藉此增加飽足感，避免自己因肚餓而攝取過多熱量。

Blackpink Lisa少食多餐練成20吋「螞蟻腰」

Lisa曾於節目上分享自己的真實身高與體重，身高166.5 cm的她只有44.7 kg，腰圍更只得51 cm（20吋）（IG＠lalalalisa_m）

Blackpink Lisa曾於節目上分享自己的真實身高與體重，身高166.5 cm的她只有44.7 kg，腰圍更只得51 cm（20吋），完美比例加上精緻五官讓她獲得「人間芭比」的美譽。身為當紅女團Blackpink的一員，每天練舞的活動量消耗她大量體力，所以她從不節食，反而是採取少食多餐的原則，吸收充足的營養又不需要飽受捱餓之苦。Lisa熱愛運動，除了跳舞，她每星期也會抽空做練習Pilates ，鍛鍊核心肌肉群，令腹部更結實。