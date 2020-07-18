都市女生一向別具魅力，既能兼顧繁重工作，同時懂得享受生活。日間全力拼搏，晚上盡情玩樂，簡單一條眼線就能轉換妝感，打造出剛強與柔情兩種風格。

簡單一條眼線就能轉換日夜妝感，打造出剛強與柔情兩種風格。

一個完美的妝容不僅能修飾面上瑕疵，加強五官立體感，同時能凸顯個性，讓人更添自信。上班妝容以清新簡潔為主，配合上揚眼線打造強勢氣場感；下班約會則利用簡單的轉妝技巧，增強甜美柔和感。要利用最少化妝品與時間轉換日夜妝容，秘訣就在改變眼線的畫法。

一條上揚眼線化出強勢職場妝容

面對公司的重大會議，乾淨俐落的妝容便更顯專業。

面對公司的重大會議，乾淨俐落的妝容便更顯專業。底妝以素淨為主，以遮瑕膏重點遮蓋臉上瑕疵，眼妝則以大地色加深眼窩輪廓。而眼線需要簡潔流暢，重點於眼尾向上翹起，氣場亦隨之而來。最後以陰影代替胭脂令輪廓更分明，刻畫出職場女性的成熟優雅，加上自然色調的唇膏增添氣息，整個人看起來更精緻幹練。

按圖看強勢氣場妝容重點：

改畫下垂眼線轉成甜美約會妝容

要從強勢氣場妝感轉換成溫柔甜美的感覺，只需幾步便可做到。

終於完成一天工作，轉眼間便來到與男朋友約會的時間，當然想以柔美的形象出現在他眼前。要從強勢氣場妝感轉換成溫柔甜美的感覺，只需幾步便可做到。要打造甜美妝感，可以於眼睛尾部疊加粉色眼影，再於眼蓋中央點上珠光眼影，帶出浪漫感覺。

眼線部分則可利用沾上粉底液的棉花棒抹去上揚眼尾，改畫成更自然的下垂眼線。要掃走放工後的疲態，只需一抹胭脂便可打造紅粉緋緋的效果，以手指於顴骨的最高位置點上慕絲粉霜胭脂，蜜桃色比粉紅色胭脂更易駕馭，同時更顯活力。

按圖看無辜感甜美妝容重點：