近日香港市民也陸續收到港府所派發的一萬元，間接提升大家的購物慾，女生們不妨購買護膚品讓皮膚時時刻刻保持最佳狀態，以待有朝一日新型肺炎完結可「除罩」時，也能擁有容光煥發的好膚質，而沒有任何頭緒該入手哪一款美妝好物的你，不妨參考日本知名藥妝店Tomod’s所公布的「清潔及保養品」的頭十位榜單吧！

好用的化妝水可以幫助皮膚去掉老化的角質，減少皮膚出現暗粒的問題 (i_shine2020@IG)

近日新冠肺炎 （COVID-19）在香港出現第三波的本地爆發，除令大部分香港市民人心惶惶外，也代表脫離口罩纏繞的日子又要延長到不知何時，有些女生也因長時間配戴口罩而引發「口罩肌」，皮膚狀態變得極不穩定，容易長出暗粒和變紅過敏。而日本知名藥妝店Tomod’s的公關亦表示，因應新冠肺炎疫情關係，普通日本女生也選擇購買一些不刺激皮膚和溫和無添加的藥妝品。

於是筆者便為大家整理出藥妝店Tomod’s近期釋出的「2020年上半度清潔及保養品」榜品，更精結當中最受歡迎的頭十名，讓女生為自己增添藥妝保養品時，不用擔心會買到不好用的「雷品」了。

【按下圖看】Tomod’s「2020年上半度清潔保養品」的TOP 10至TOP 9：

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【第一名】：熊野油脂 Pharmaact 無添加溫和洗面乳 ADDITIVE FREE FACIAL FOAM 130g ，台幣NT$119 售價約：HK$31

熊野油脂 Pharmaact 無添加溫和洗面乳是一款在台灣熱賣的日本洗面乳，主打溫和不刺激 (umishop_ru@IG)

無可否認清潔是肌膚保養的第一步，亦都是皮膚護理當中最重要的一步，一枝具備良好功能或成分的洗臉乳，不但可以將毛孔中的廢物和髒污去掉，更讓到後續肌膚保養步驟更為有效。市面上的洗臉產品種顃繁多，如洗臉乳、洗臉皂和洗臉機等，若選用一款不適合自己膚質的潔顏品，便可導致肌膚出現眾多狀況。熊野油脂 Pharmaact 無添加溫和洗面乳是一款備受網民推薦的溫和類洗面乳，

這款洗臉乳主打無香料、無色和無防腐劑，對於膚質是屬於敏感性的女性就較為合適，即使不用使用起泡網也可以輕易起出細緻綿密的泡沫、加上植物性成分不刺激但又具清潔毛孔髒污的能力，去除多餘皮脂角質的同時又能鎖住水分。

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參考資料：Tomod’s