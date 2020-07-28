45歲徐若瑄的新作《信用欺詐師JP公主篇》日前於日本上映，她的凍齡美貌被日本網民封為「不老女神」而引起報導。除了徐若瑄，兩位同樣現時45歲的女藝人賈靜雯及林志玲都曾被外國媒體以「神逆齡」、「精靈容顏」等形容，掀起不少熱議。

徐若瑄於電影《信用欺詐師JP公主篇》中飾演富家千金，被日本網民盛讚她如不老神話。（《信用欺詐師JP公主篇》劇照）

徐若瑄於90年代初前往日本發展，曾推出多首單曲，並成為綜藝節目的固定嘉賓，深受當地觀眾愛戴。日前她於《信用欺詐師JP公主篇》中驚喜亮相，凍齡美貌令網民驚艷，更表示「不能忘記《信用欺詐師》中徐若瑄的動人美貌到睡不着」，盛讚45歲的徐若瑄如不老神話，美麗得像只有30歲，引起極大迴響。

不老女神徐若瑄戒牛肉和凍飲 身形更窈窕

徐若瑄素顏的膚質依然細緻無瑕（徐若瑄FB）

女神徐若瑄產子後身形仍然纖幼，更分享婚後的保養時間從一小時縮短至五分鐘，肌膚卻依然水嫩飽滿，秘訣原來是加強保濕。她非常重視肌膚的滋潤度，特別喜歡以美容油維持肌膚的水油比例，配合面部按摩促進血液循環，即使素顏肌膚仍能自帶潤澤感。她平日亦注重飲食健康，戒吃牛肉和凍飲後小腹變平坦，背部亦變得更薄。

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凍齡賈靜雯被外媒形容為「台灣女星的神逆齡美貌」

45歲的賈靜雯出道多年，凍齡美貌加上保養得宜的身形，完全看不出已生了三個小孩的痕跡。（IG＠@alyssachia）

45歲的賈靜雯出道多年，凍齡美貌加上保養得宜的身形，完全看不出已生了三個小孩的痕跡，就連英國《每日郵報》亦驚嘆於她的凍齡之道，指她看起來比實際年齡小一半，更以「神逆齡」的標題來形容她。

對於網民對她外貌的高度評價，賈靜雯曾笑指自己不是不老，只是懂得好好呵護自己。她透露自己飲食清淡，戒吃甜品、油炸與冰品，並保持勤喝水與規律運動的習慣，養出健康的體魄。當上媽媽後時間變得更寶貴，保養亦講求快捷，她每天回家便立刻卸妝，然後敷上面膜，讓肌膚能快速保濕。她又透露自己皮膚偏乾，故特別注重保濕，每晚保養的最後一步便是以美容油鎖住肌膚的養分。

林志玲被讚「精靈容顏」如像20多歲的少女

45歲的林志玲從模特兒身份出道，完美的身形比例一直令人艷羨。（IG＠chiling.lin）

45歲的林志玲從模特兒身份出道，完美的身形比例一直令人艷羨。她的凍齡美貌更被英國《每日郵報》以「魔法」、「精靈」等字眼形容，指她看起來只有20多歲，保養之道令人驚嘆。

林志玲相當注重肌膚保養，曾透露自己所有的保養品也會用上一倍份量，讓肌膚感受到雙倍的滋養。而且她亦堅持不開冷氣，她認為冷氣會帶走肌膚的水分，導致肌膚加速老化。為了令肌膚保持濕潤，她家中也會開着加濕器，到外地工作時，她亦會於床頭放置濕毛巾，幫助維持室內濕度。看來保濕都是女神們的一大抗老重點﹗