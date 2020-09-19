髮型｜髮線高寬額頭女生不再怕　學IU李聖經4步DIY「胎毛瀏海」

胎毛是指嬰兒最初生長的毛髮，出生後會逐漸掉落並長出新的頭髮，胎毛瀏海指的則是在髮際線處的小碎髮，不只修飾臉型，還有減齡效果，有些人天生就有，就算沒有也可以自己剪出來，對寬額頭、高髮際線都有良好的修飾作用，綁頭髮時也能透過胎毛瀏海營造髮量增加的錯覺！

按圖看IU、李聖經、Red Velvet 成員Joy的胎毛如何修飾臉型▼▼

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▼胎毛瀏海自己剪！

① 將頭髮全部往後綁成馬尾。

② 在髮際線處用手指搓出頭髮，依個人喜好決定要剪的量，可以先從少量開始，若剪完覺得不夠再慢慢增加髮量。

③ 大約從眉毛處開始斜斜地剪去頭髮，從中間到旁邊是由短漸長，讓臉型呈現橢圓形狀。

④ 用電棒或離子夾稍微夾彎、夾捲胎毛瀏海，蓬鬆的感覺會更加自然！

Dappei 結語：

除了剪胎毛瀏海之外，也可以再額外利用修容將陰影打在髮際線處，綁頭髮時也可以畫在露出頭皮白白的地方，營造髮量增加的錯覺！

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原文：髮際線救星！「胎毛瀏海」修飾臉型又減齡，自己動手剪超簡單！

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