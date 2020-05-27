【髮型趨勢】6大熱門剪瀏海指南　韓系眉上瀏海自然有活力

瀏海對臉型的重要性，想必不需要V編再多做贅述，小小的區域卻有著極大影響力，好的瀏海可以帶你上天堂，立馬變成巴掌臉，不對的瀏海可能會讓明明不大的臉寬兩倍。以下就幫大家整理好最熱門的6款瀏海類型：C型瀏海、八字瀏海、胎毛瀏海等，對應適合的臉型，剪髮前先參考，就不怕剪完苦著臉出髮廊。

旁分S型長瀏海

圓形臉、方形臉都很適合，不過要特別注意瀏海捲的位置，在顴骨、臉頰處要向外才會有修飾效果，不然向內會有框住臉部、凸顯臉寬的疑慮。旁分的比例建議8:2或7:3最佳，9:1有時候會有太性感艷麗的感覺。

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鬚鬚瀏海

如果是喜愛把頭髮扎起來的女孩，建議可以剪一些鬚鬚瀏海，兩邊各一小撮，長度一般到下巴，扎馬尾的時候卷出一些弧度就能修飾臉型，且任何臉型都適用，夏天不妨嘗試。

中分八字瀏海

中分的升級版，大受韓妞的喜愛，因為可以瞬間讓臉小一號，瀏海長度約在下巴，每天可以利用電捲棒在顴骨附近往外微卷，形成一個「八」字，不僅修飾臉型，還能凸顯五官輪廓，老是嫌自己顴骨太寬、臉太圓的女孩一定要嘗試看看。

C型空氣瀏海

適合髮量少、額頭高或額型不漂亮的女孩，不過這款瀏海有一個致命的缺點就是不蓬鬆不輕盈、立刻就會有油頭感，所以很多韓妞都會隨時帶著髮捲，一有空檔就捲著維持弧度。

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眉上瀏海

這裡說的不是那種超齊超厚的短瀏海，而是帶有點空氣感的韓系眉上瀏海，既展現年輕俏皮的活力，又不易凸顯臉的缺點，只要注意瀏海寬度不要太寬，旁邊留一些修飾臉型的長髮絲、就不怕臉大疑慮，當然如果能帶點凌亂感會更自然不死板。

+ 4 + 3 + 2

胎毛瀏海

這幾季韓國少女都在追的瀏海樣式，將瀏海修剪到約鼻頭的長度，然後先用電捲棒上捲，之後再用手指搓鬆，髮質不追求滑順，反而強調凌亂感，就如同天生的胎毛一般，沒有臉型限制，平日也可以收進頭髮中，是款進可攻退可守的髮型。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【剪瀏海超實用指南】C型瀏海、八字瀏海、胎毛瀏海....最熱門的6款瀏海造型，對應適合臉型。】