【反黑路人甲】王浩信、馮盈盈、張振朗、湯怡、高海寧主演的無綫劇集《反黑路人甲》終播出，王浩信與劇中多個女角色都有感情線，艷福無邊。劇中女演員大多都是女神級人馬，不少更是素顏勝化妝？

王浩信在劇中艷福不淺。（IG@serene_lsy）

高海寧

33歲的高海寧最近受到無綫力捧，有多套劇集同步上映，她在《反黑路人甲》中飾演女演員莊明麗，除了被王浩信力追外，與石修也會發展一段忘年戀。入行12年的她，現在的她樣貌身材都與當年沒有太大分別，保養得宜的她常常在Instagram上傳健身照，無懼露出素顏。沒有化妝的她看起來也「狀態大勇」，皮膚不錯，五官也沒有「走樣」，不化妝的她反而看起來更清純。她的保養心得是不工作時就素顏，讓皮膚休息，平日也會敷面膜，做運動，保持皮膚狀態。

高海寧健身照大曬素顏，點圖即看＝＝＞

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馮盈盈

26歲的馮盈盈，不時因為「驚人言論」而成為焦點，她主持節目《後生仔傾吓偈》不時分享性知識，因此獲得「性博士」的稱號。過去也曾演出過《白色強人》、《解決師》等劇集，但都是擔任配角，這次在《反黑路人甲》擔正飾演督察顧欣頤。在一眾女演員中算是年輕的她甚少在Instagram上傳素顏照，卻曾經上傳一張沒有化妝的舊照，並自嘲「小姐，你邊位？」素顏的她看起來沒有神氣，黑眼圈也很重，與化妝之後的她看起來有點分別。

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林宣妤

24歲的林宣妤來自馬來西亞，是全劇最年輕的演員。2017年以吉隆坡代表身份參加《國際中華小姐競選》，之後來到香港發展加入無綫。不過因為無法適應香港急速的生活節奏，最近離巢無綫回到馬來西亞發展。這次在《反黑路人甲》中有機會飾演黑社會大佬的女兒，也有不少戲份。一向以女神形象示人的她也不時在Instagram上傳素顏照，妝前妝後的她完全沒有分別，不知是否因為青春無敵呢？

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《反黑路人甲》不乏30+女星，當中不少人素顏不輸24歲的林宣妤（點圖看）＝＝＞

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