看多了娛樂圈中閃婚閃離、模範夫妻出軌的例子，才發現細水長流的愛情多麼罕又有珍貴。說到圈中的愛妻號，很多人都會想起周潤發、劉青雲、梁家輝等等，不過除了這三位影帝之外，還有另一位影帝也是圈中眾所周知的好男人，他就是「化骨龍」張家輝。

張家輝和關詠荷從拍拖到結婚至今已經28年卻依然恩愛甜蜜，是讓人羡慕的模範夫妻。(GETTY)

張家輝和關詠荷從拍拖到結婚至今已經28個年頭，漫長的歲月裏他們陪伴彼此不離不棄，在這漫長歲月裡，他們經歷過分離和考驗，經歷過失而復得，走過了重重難關，才換來現在平淡而幸福的生活。

張家輝出身草根家庭 年少時生活貧苦

張家輝出身於單親家庭，從小就和母親和三個姐姐相依為命，家境貧困的他只能住在木屋區，十多歲便打工補貼家裏。有指他受到當警察的父親影響，從小就立志要當維護法紀的好警察，17歲考入警隊當上了軍裝警察，有指他因想調職便衣警察不成功而辭職，其後又在機緣巧合下透過朋友介紹進入了亞視工作。

張家輝出身於草根家庭，年紀輕輕就已經打工補貼家裏，更曾經當過警察。（Getty）

無名小卒愛上當家花旦 靠誠意打動女神

在入行之初，相貌平平的張家輝只能做從「跑龍套」起步，但是他堅持著從臨記到不起眼的小配角，再從配角到反派等不同的角色都用心去演，事業漸漸有了起色。張家輝在拍攝《龍在江湖》時第一次遇見關詠荷，他第一眼就喜歡上這個漂亮的女孩，當時他還是一個無名小卒，但依然提起勇氣追求關詠荷，最後用他的真摯誠意打動了關詠荷，兩人在1992年交往。不過張家輝和關詠荷家境和地位都十分懸殊，當張家輝還在努力向上爬的時候，關詠荷已經是亞視的當家花旦，關詠荷在1993年從亞視轉台到無綫後更是平步青雲，拍攝了多套深入民心的電視劇如《苗翠花》、《美味天王》、《陀槍師姐》，並成為了視后，奠定了她「無線電視一姐」的地位，而張家輝卻依然還在做配角，男尊女卑的關係一直不被外界看好，更有閒言閒語表示張家輝是攀附關詠荷成名，在張家輝因星途黯淡而感到心灰意冷時，關詠荷卻一直陪在他身邊鼓勵著他。

張家輝和關詠荷因拍劇而認識，張家輝對她更是一見鍾情並展開追求。（《金裝四大才子》劇照）

關詠荷曾是無綫當家花旦，貌美有演技：（按圖看更多）

張家輝曾一走了之 關詠荷堅信所愛默默等待

有指外界的輿論和種種壓力令張家輝一度毅然離開香港，對關詠荷並不辭而別隻身逃到南非避世消聲匿跡了8個月。當全城都在為關詠荷感到不值的時候，她卻絲毫沒有因此而動搖。直到張家輝被告知姐姐病重而回香港，當他知道在這段時間關詠荷都不離不棄地照顧病重的姐姐，他感動不已並懊悔自己任性的行為，當他以為自己沒有機會再復合時，關詠荷當時卻只說了一句：「在我心裡從來沒有和你分開過。」從那時候起張家輝就決定要用一輩子來呵護關詠荷。

張家輝曾經不辭而別，最後看到關詠荷的無私付出而回心轉意。（帶你看劇的單身少年@微博）

妳敢把賭注下在我身上，我怎麼能讓你輸。 張家輝

關詠荷為家庭隱退幕前 曾小產2次終誕愛情結晶品

在關詠荷心中，張家輝有能力也有才華，即使全世界都否定他，關詠荷一直義無反顧地相信跟肯定地說：「你現在不行，不代表將來不行。」這句話也帶給了張家輝力量，他默默努力從無名小卒演到男主角，逐步建立起自己的事業。在愛情長跑11年後，張家輝和關詠荷終於在2003年低調結婚，婚後關詠荷放棄了大紅大紫的事業，選擇漸漸隱退幕前為張家輝生小孩，可是關詠荷卻小產了2次，讓張家輝心疼又內疚不已。二人堅持不放棄，終於在3年後誕下了女兒Brittany，此後關詠荷完全退出娛樂圈，專心相夫教女。

張家輝和關詠荷在經歷了2次小產後終於誕下了女兒Brittany，現在女兒已經14歲長得亭亭玉立。（facebook @ wongmanlingpage）

近二十年辛酸終獲影帝殊榮 最感激太太付出

為了報答太太關詠荷的付出，張家輝更加努力工作，經過了多年的努力，終於憑著電影《證人》首次奪得香港金像獎影帝榮譽，領獎時他在台上第一句話就是多謝太太關詠荷：

如果沒有我老婆，站在這裡的不會是張家輝。她為這個家付出了太多，我才能把精力放在演戲上，太太是我在娛樂圈最大的收穫！

張家輝憑努力證明了自己的演技，關詠荷也證明了沒有選錯這個當年被無數人質疑的無名小子。幾年後，張家輝再接再厲憑《激戰》裡的出色表現，再次讓影壇驚豔第二次奪得香港金像獎最佳男主角影帝頭銜。

在五光十色的娛樂圈，太多的背叛出軌戲碼，也有很多高調放閃的愛情和婚姻，不消一會就撕破臉，散了分了。美好的愛情從來不是無風無浪的童話，而是互相扶持一直到老。張家輝和關詠荷這樸實無華的一對，能共患難也能共富貴。在張家輝最窮困潦倒的時候，關詠荷也沒有嫌棄他，鼓勵他努力向前並一直陪伴在他身邊不離不棄，到張家輝最後終於苦盡甘來，也用一生的寵愛回報太太，二人一起收獲著成就和幸福。走過高山低谷，你若不離我便不棄，更見愛情的可貴。

張家輝憑著電影《證人》成爲了七料影帝，在各個電影頒獎典禮滿載而歸，他最感激的就是妻子關詠荷。（Getty）

張家輝和關詠荷相伴28年依然甜蜜如初，是人人羡慕的恩愛夫妻：（按圖看更多）