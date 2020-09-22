相信去過日本旅行的女生，都見識過藥妝店琳琅滿目的「面膜山」，面膜種類多不勝數，一不小心就買不停手。而自從日本大型連鎖雜貨店唐吉訶德（Donki）進軍香港，購買面膜就方便得多了。但面膜款式眾多，又有什麼值得進入手不會「中伏」呢？

在日本擁有550萬用戶的知名美妝網站LIPSCOSME最近就統計了在日本20+女生中最受歡迎的面膜牌子，排行榜定期都會進行更新，而截至現時爲止，最讓人意想不到的是在排行榜中最受歡迎的面膜，竟然不是日本本地的牌子！現在就一起看看最受日本女生喜愛的人氣面膜有哪些吧。

日本知名美妝網站LIPSCOSME統計了日本20代女生中最受歡迎的面膜牌子，韓牌竟然打敗日牌？！（bcl_company_official@IG）

【第10名】 Saborino早安面膜 草本柑橘葉香味 （1,300日元不含稅 約HK$96）

日本化妝品牌BCL的「Saborino」早安面膜簡直就是懶人的福音，讓忙碌又懶惰的女生護膚之餘又可以節省時間，品牌主打每天早上起床只要一塊面膜就可以做到洗臉、保養和保濕護理的步驟，而且只需要花60秒就完成，另外抽取式的設計也十分方便，對一衆上班族來説簡直就是救星。

「Saborino」早安面膜有多款不同功效和香氣的類型，還會根據季節限定香味。排在第10名的就是Saborino早安面膜的草本柑橘葉香味，集結了3種有機草藥混合而成，屬於保濕型的面膜，每次敷上臉就可以聞到清新的柑橘葉香味，讓人精神爲之一振。另外敷這款草本柑橘葉香味面膜的時候還會有微微的清涼感，在夏天敷簡直就是暢快，而且還有緊致毛孔的效果。

Saborino草本柑橘葉香味敷上臉可以聞到清新的香味，讓人精神爲之一振，還有微微的清涼感，夏日必備。（LIPS）

【第9名】 Femmue 夢幻光彩美肌面膜 HK$364/6片

韓國護膚品牌Femmue最近風靡日本，深受一衆年輕女生的喜愛，這款光彩美肌面膜更是大受日本女生歡迎。Femmue這個韓國品牌所有的護膚品全是由天然植物成分製成，成分全部無添加，而且價錢定位十分親民，難怪在日本一推出就迅速成爲話題，更登上了各大美容雜誌，贏得良好口碑。

一盒6片的夢幻光彩美肌面膜主打只需要一周就能讓肌膚重生，敷一次就能完成保濕、收緊毛孔、緊致和導入的步驟，不但在日本年輕一代中大受歡迎，在@Cosme上的評價和口碑都很好，使用過的女生紛紛表示這款面膜除了保濕度足夠之外，還可以改善皮膚粗糙問題，而且面膜精華液滲透皮膚的效果非常好，吸收得很快又不會有粘膩感。

韓國護膚品牌Femmue風靡日本，深受一衆年輕女生的歡迎，全因品牌所有護膚品都是純天然無添加，而且價格還十分親民！（LIPS）

【第8名】 LuLuLun 滋養嫩膚面膜 HK$168/32片

日本面膜第一品牌LuLuLun一向人氣高企，曾經蟬聯日本3年銷售第一的熱賣面膜，就連香港也有不少品牌的忠實粉絲。LuLuLun面膜最吸引人的就是具有多款不同功效不同款式的種類，讓一衆女生們可以根據自己的皮膚選擇對應的面膜，而且對於小資女來説LuLuLun的面膜一包就有多達32片，價錢也只要HK$168十分「大件夾抵食」，難怪深受年輕一代的喜愛。

這次登上第8名的LuLuLun的滋養嫩膚系列，功效主打保濕和緊致功能，裏面含有超過60種礦物質和維他命的法國海草，可以撫平細紋，提亮皮膚至於還可以提升皮膚的緊致度，改善皮膚鬆弛、浮腫問題，乾燥皮膚的女生，以及早上起床容易水腫的女生必定要嘗試！

日本面膜第一品牌LuLuLun的面膜一向人氣高企，綠色的滋養嫩膚系列主打保濕和緊致功能，乾燥皮膚的女生最適合。（LIPS）

2020年LIPSCOSME面膜排行榜Top7：(按圖看更多)