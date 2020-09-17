近年越來越多女星相繼結婚生子，產後的她們瞬間修身成功並亮麗復出，讓不少女生感到驚訝又羡慕。但其實女星也只是凡人一個，大眾「完美」的期望對一個產後媽媽來說，也是相當苛刻沉重。就如内地女星劉詩詩產後復出，便被網民直指女神不再，引起了不少批評聲音。難道女星產後女神形象回不去就是罪?

劉詩詩曾是大家公認的女神。(liushishi__@IG)

作爲公衆人物，明星們的一舉一動甚至外貌和身材往往都是外界討論的焦點。内地女星劉詩詩在去年誕下兒子步步，產後就迅速復出拍戲。近日劉詩詩復出的首部作品《親愛的自己》播出後卻是負評如潮，撇除劇情討論，網友把焦點全部放在了劉詩詩的演技和外貌上，紛紛嘲笑她產後「顔值下滑」，演技也未如理想。

劉詩詩產後復出的新劇《親愛的自己》播出後負評如潮，部分網民不斷批評她的演技空洞而且產後盡顯老態。（《親愛的自己》截圖）

五官清秀的劉詩詩一向以優雅氣質女神著稱，以往的角色都是出演典雅又高冷的古裝美人爲多，而這次在《親愛的自己》要飾演鬼馬又活潑的李思雨，則完全暴露了她的演技弱點，網友紛紛吐槽她把俏皮演成了「弱智」，另外網友們還發現33歲的劉詩詩產後顔值不復往昔，臉部下垂、臉龐浮腫，眼角皺紋和法令紋十分明顯，看上去比真實年齡還要蒼老，紛紛表示女神「神顏不再」，對比昔日狀態大不如前。

劉詩詩被指產後「顔值下滑」老了不少:

不過部分網民就爲劉詩詩抱打不平，表示劉詩詩在拍戲的時候正值生育後不久的哺乳期，因此她要一邊拍劇一邊哺乳，是很辛苦的事情，而且女人產後在身體和心理上都會出現很多問題。女星除了因爲要上鏡所以需要盡快修身的壓力之外，還要照顧小孩，身心所承受的疲勞難以想像。劉詩詩曾經在訪問中公開表示，很多人認爲生完小孩後的產假就可以休息，但是其實每位媽媽都很辛苦，必須承受很多壓力，照顧小孩是一種責任感，對小孩來説現在更是發育打好基礎的時候，所以她更希望能多點時間照顧小孩。

復出的劉詩詩要兼顧工作和照顧小孩已經非常人所能，而身爲明星更要承受來自外界的各種輿論壓力和苛刻要求，明星也不過普通人一個，相信每位媽媽都能理解女性產後的辛酸，很多人只看到女星產後迅速恢復苗條身形或者產後身材走樣，但她們背後付出的努力和經歷的辛酸是很多人都看不到也不在意的。

網民爲劉詩詩抱打不平，表示劉詩詩在拍戲的時候正值生育後不久的哺乳期，因此要一邊拍劇一邊哺乳，非常辛苦。（劉詩詩@微博）

劉詩詩產後不到一年就迅速恢復身材復出工作：（按圖看更多）

+ 2 + 2 + 2

大S

女星產後身材走樣一直都是網絡酸民們鍥而不捨的話題，台灣女星徐熙媛（大S）曾經瘦到像「紙板人」，身材一直維持在42kg左右，但是婚後爲了成功受孕，她打破茹素習13年的原則，破戒吃肉又大吃大喝，並開始打催卵針，身形漸漸變得豐腴，她在懷孕時體重高峰曾經到達79公斤，產後也一直飽受網友的嘲笑，產後身材發福加上輿論的壓力，讓她絕望到不想見人，還自嘲自己胖到像「海狗」。

大S爲了懷孕打破多年的茹素習慣，大魚大肉並打催卵針，身材變得豐腴臃腫，最高峰體重去到79公斤的。（徐熙媛@微博）

有了第一胎的經驗，大S在懷第二胎時也不敢暴飲暴食，而是有節制地調養身體，她在生產時更因爲對止痛藥物過敏而出現缺氧和昏迷的癲癇狀況，經過兩次急救才度過生命危險，爲了生孩子「在鬼門關走一轉」，產後她也用了一年多的時間才恢復身材，不料意外懷上第三胎時又不幸小產，她因此而悲痛萬分。大S的生產經歷可謂十分驚險，也證實了每個懷孕的媽媽都是冒著生命危險讓孩子降臨世上，大衆應該更加關注他們的付出而不是聚焦在產後身材走樣這種毫無價值的事情上。

大S產後被嘲身材「大走樣」：（按圖看更多）

湯唯

懷孕除了身材變胖之外，身體機能上也會出現很多問題。女神湯唯在訪談節目《藍羽會大咖》中和搭檔雷佳音一起宣傳電影，在受訪時被對方開玩笑般投訴她在拍戲期間一直要求去廁所，讓他很難入戲，湯唯聽到後眼眶泛紅，忍不住流下眼淚，讓在場的主持和雷佳音都感到不知所措。原來湯唯產後因爲身體不適，服用大量抗生素而導致身體機能下降，尿頻就是副作用之一，很多產後媽媽都表示有同樣的問題，生產後膀胱和骨盆周圍的肌肉會變得越來越鬆，因此很容易有尿頻、尿滲的問題。

女神湯唯2016年在香港誕下女兒，產後不久就迅速恢復身材並復出工作。（tangwei11@IG）

湯唯在訪談節目中因爲產後身體問題而委屈落淚：（按圖看更多）

台灣女星Ella也曾經在Facebook上自爆產後經歷：「我在生產過程有點困難，所以造成子宮和膀胱脫垂，打噴嚏、跳躍和跑步都會尿失禁，不是失禁一點，而是整個護墊都濕掉、褲子也濕掉。」最後Ella去做了懸吊手術才解決了問題。

女星Ella也曾經在個人Facebook透露過自己產後有嚴重的子宮和膀胱脫垂問題，打噴嚏、跳躍和跑步都會尿失禁。（him_ella0618@IG）

孕婦產後容易患上抑鬱症

初爲人母的新手媽媽，很容易變得敏感和情緒波動，有很多原因導致產後媽媽患上抑鬱症。(joewthompson/UNSPLASH)

根據青山醫院精神健康學院的數據顯示，約有10%孕婦在懷孕過程中有情緒困擾的問題，甚至會持續到產後並演變成產後抑鬱，醫學研究表示每100位產後婦女中就有10到15位患上產後抑鬱；另外有30到80%的孕婦在產後3到5天出現情緒不安的現象，特別是初爲人母的新手媽媽，很容易變得敏感和情緒波動，有很多原因導致產後媽媽患上抑鬱症，例如產後生活的轉變、照顧孩子加上身體上的轉變等等，這些都是女性懷孕生產要承受的壓力和後果。

普通的孕婦尚且要承受如此巨大的心理壓力，更何況明星，她們需要顧及外表和名氣，產後甚至顧不上心理狀態就要復出工作，在人才輩出的娛樂圈中休息一個月已經落後別人一大步，隨時被新星取代，讓產後女藝人的壓力倍增，而且產後的女星市場價值會下降，工作也會變少，不少女星都透露過產後工作量減少的情況，而網絡上的負面評價，對她們來説更像火上加油，這樣巨大的壓力真沒有强大的心理也很難承受得住，因此對於產後的女星，大衆應該給予更多的寬容和支持，而不是一味地批評和嘲笑。

資料來源:青山醫院精神健康學院