【髮型】楊丞琳、鍾嘉欣、高海寧等人最近都轉了髮型，讓女生都心動想換上新髮型；有否留意日本女生不靠大幅度剪髮也可有瘦臉、小顏的效果？不如看看日本髮型師長谷川裕二的分享。

日本髮型師長谷川裕二分享瘦臉髮型吸引10.8萬人追蹤。（yuuuuuji_h@instagram）

日本髮型師「小顔魔法」：外內外彎

女生從來都害怕自己大臉，上鏡不好看，日本髮型師長谷川裕二經常在Instagram中分享他的「小顔魔法」，教女生挑選一個瘦臉髮型。

而想得到瘦臉效果，瀏海是非常重要，像是齊瀏海，要避免厚重，保持空氣感，有弧度；臉旁的髮絲則絕不能死氣沉沉的，要做到「外內外彎」，最貼近臉頰的髮絲，先外內彎，修飾下顎線，接近髮鬢的則向內彎，短髮的女生，髮尾可以順道夾「外八形」便完成「小顔魔法」，不但瘦臉，更有減齡效果，長髮女生則便可以再向外夾一夾；

詳細圖解小臉瀏海的黃金比例==>

+ 3 + 3 + 3

長谷川裕二也指，貼近臉頰的髮絲在「小顔魔法」扮演重要角色，不同弧度可以展示不同的感覺，像是順瀏海，俐落夾出一個S形，瘦臉效果最強，可修正臉形，氣質感重，而夾較密的，像兩個S形，給人感覺較活潑、灑脫，但相對瘦臉效果比前者弱；兩者沒有對錯，最重要是適合自己。

詳細圖解小顏「S」形修飾輪廓==>

不只是齊瀏海，對付長瀏海，長谷川裕二一樣有法；絕不能「One length」，長瀏海要剪出弧度，按圖看看如何自己剪出瘦臉長瀏海＝＝＞

「耳朵上方45度」是綁馬尾的黃金比例。（yuuuuuji_h@instagram）

如何綁一個完美、臉瘦的馬尾？

「馬尾」是長髮女生最日常、最容易的髮型，但要綁得好看不容易，而且要把頭髮都梳起，令自認臉大的女生卻步；長谷川裕二對綁馬尾也有一套技巧，原來「耳朵上方45度」的頭頂位置是馬尾的黃金位置，從側面看，下巴、耳垂和馬尾三點連成一線，非常好看又散發女人味，可改善頭形，而且能瘦臉，突出側面的下巴線條。

長谷川裕二也分享，夾不夾頭髮再綁馬尾同樣可以製造不同的感覺，長直、順滑會，感覺鄰家女孩，而夾了一些些攣毛，造型感便會上升，適合出席一些重要場合或約會，按圖看看更多不同馬尾髮型推薦＝＝＞

Lily Collins 新Netflix 時裝劇《Emily in Paris》逾50個品牌贊助服裝，按圖看看《Emily in Paris》Lily Collins造型＝＝＞