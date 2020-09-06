【減肥停滯／平台期】所謂「堅持比開始難」，當你下定決心要減肥並且也有不錯的成績，原想努力減多數公斤時，體重卻開始不再下降，但明明餐單、運動量都與之前一樣，為何會停滯不前？因為你已經踏入了減肥停滯期（減肥平台期）。 到底減肥停滯期是甚麼？為何又會出現？如何突破停滯期？由營養師為我們一一講解吧。

營養師陳曼婷（Ariel）指一般首個平台期會在約1-2個月的時間出現，如果有運動習慣，便約在第2-3個月發生。（《Oh My Venus》劇照）

體重一直不下降 減肥停滯期是成功的象徵？

如你是減肥逾數月，並且體重下降數字較大，可能也曾面對過約1個月的停滯期，即在減肥中期已堅持飲食控制以及恆常運動，體重都不再下降，令人感到相當沮喪。

先別難過，這同時代表着你的減肥有一定成功才會出現的情況，澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）便接受01女生訪問為減肥人仕解答減肥停滯期的問題。

部份減肥人仕非常注重體重數字，其實體脂數字更能反映身材變化。（i yunmai／Unsplash）

減肥時，人人都非常急於看到成果，開始數星期發現體重不下降便開始懷疑是否出現了停滯期，陳曼婷指：「基本上體重減多於6-8kg的人士才會遇上停滯期。」別把都怪在停滯期上，陳曼婷建議就以下數點去分辨自己是否遇上平台期，按圖看看體重不下降原因＝＝＞

+ 4 + 4 + 4

平台期是身體應變機制？

陳曼婷解釋：「當熱量赤字了一段時間後，身體便會啟動應變機制，降低基礎代謝率及增加食物吸收，過往物資沒有今天富裕時，這是一個幫助人類度過飢荒、賴以維生的自然保護手段，但現今卻成了減肥人仕不得不面對的『平台期效應』。」

營養師陳曼婷（Ariel）指曾服用減肥藥的人，會拉長減肥停滯期。（Huha Inc.／Unsplash）

堅持+改變習慣：有助提早突破減肥停滯期

營養師陳曼婷指減肥停滯期是無可避免的，但同時是可以解決得到：「只要發現情況後，及早改變減重策略，即可以重新掌握節奏。」陳曼婷建議從打破「慣性」着手：原本只做重訓或HIIT的可以加入有氧運動，如跑步或有氧舞蹈等；飲食上可以改變飲食配搭，嘗試素食的高蛋白餐單，如鷹咀豆、果仁、種籽等，減低總脂肪攝取；或者改變飲食架構，一天五小餐的飲食法。

只要堅持，營養師陳曼婷（Ariel）指就算不改變習慣，減肥停滯期在1-3個月後都會自動消失。（Jonathan Borba／Unsplash）

每周監督進度 最快1至2周自動消失？

陳曼婷提醒：「最主要是調整心態，不要輕易放棄，浪費自己過去的努力；以個人經驗，只要每週周監督進度、適時調整飲食方向，一般便可突破停滯期；快則1-2周，慢則1-3個月都會自動消失，最重要是堅持。」

每個人體質需要不同，除了請教專業意見適時調整，更重要還是那句：一定要堅持。

澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）（受訪者提供）

健身教練Willa Wong曾分享一些餐廳的卡路里估算，如茶餐廳、five guys、壽司郎等，就連甜品店Gram也有紀錄，按圖看看香港熱門餐廳卡路里＝＝＞