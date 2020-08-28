【減肥婆婆】不少女生都說「減肥是終生事業」，沒有停止的一刻，可能74歲的外國婆婆 Joan MacDonald 便驗證了此事，她在70歲時開始減肥。 但你有否思考過：到底減肥是追求「瘦」，還是健康的體態？

住在加拿大的Joan MacDonald 在70歲時才開始減肥健身。（trainwithjoan@instagram）

滿頭白髮的 Joan MacDonald 今年已經74歲，雖然她不像華裔婚紗設計師Vera Wang（王薇薇）擁有雪白肌膚、纖幼四肢，但4年前開始減肥、健身的 Joan ，現在也擁有健美的線條，迷人的二頭肌、背肌，更擁有蜜桃臀。

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74歲穿三點式？不完美，可接受，而更讓人羨慕不是身材，而是年老了，還有一個勇於改變的心，很美吧？

Joan MacDonald 為了健康決心減肥，更養成運動習慣。（trainwithjoan@instagram）

70歲疾病纏身：我不想自己過這種生活 外國老婆婆決心減肥健身

Joan 從前與許多長者一樣，隨年紀愈大，身體機能愈來差，疾病都找上門，她接受外國雜誌《Shape》訪問指70歲時，高血壓、高膽固醇和胃灼熱等疾病找門，每天要靠食藥物過活，甚至情況每愈下，要增加劑量，Joan對這感到無助和厭倦，醫生告訴 Joan，不想過這樣的生活唯由日常生活習慣改變：「我知道我要做些事去改變；我曾看着我媽媽經歷這些事，一次又一次地服藥，我不想自己過這種生活。」

艱苦卻不放棄：「我非常慢，花雙倍時間做普通訓練」

減肥，對正值花樣年華的女性也不是易事，何況一個年屆70歲的婆婆？

幸好，Joan 得到運動專業的女兒 Michelle 全力支持，為她設計了一系列的減肥健身運動，她從較易的有氧運動、做瑜伽開始，現在更有做負重運動：「還記得一開始拿起10磅的重物也覺得非常重；我真的是由零開始。」第一年，她成功從198.6磅大減45磅，陸續每年減10磅，現在已不用再過吃藥人生：「我非常慢，我需要花雙倍時間去做一個普通訓練。」

飲食配合運動：一星期5天90分鐘重力訓練

剛開始，Joan 運動時間按自己體能，絕不勉強，現在她已養成每天的運動習慣，一星期有5天做90分鐘的重力訓練，3－7天的15－45分鐘的帶氧運動，運動量會因應她的目標而改變；飲食方面，她剛開始時也與大多數女生一樣，以為減少卡路里吸收便可，但原來吃對東西才正確，如提高蛋白質攝取，現在她一天吃5餐，共1500卡路里。

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健身教練：新陳代謝會影響健身效果

記者也為此向健身教練Angela Lammy查詢，指因為新陳代謝關係，如年輕人做2－3個月運動便有成效，長者要付出多一倍甚至更多的時間才可見到健身效果：「像 Joan 做做重訓時也會戴上腰帶，用以保持脊椎正常排列，減少受傷的機會；不一定年紀大才用到，年輕人也可用來保護自己的脊椎。」

Angela 指不少人在減肥過程只做有氧運動，但其實要像 Joan加入重力訓練才能把減肥成效推到最大：「多做重訓，可保持肌肉含量，減慢身體老化速度，對老人家來說也非常重要，運動量則可按個人體能開始；由於重訓較易受傷，最好有專業人士協助；如果為了減肥做運動，建議起初可一星期做2天重訓，配合1天的有氧運動，再慢慢培養自己一星期3至5天的運動量。」

「減肥」着重心態而非數字。（trainwithjoan@instagram）

去吧，為了妳的健康，永遠不會太遲去感受健康的美好。（Do it for your health ladies, it's never too late to feel great about your health.） Joan MacDonald

每人減肥的原因不同，但別把「減肥」當成苦差，Joan也分享剛開始運動只為了減肥後的成果，漸漸她明白運動帶給她不只是數字上，而是更強大的心：「年齡只是數字，你不用被它困住而不做運動；我們都是強大的，擁有改變的能力。」Joan 能成功減肥，確是讓人鼓舞，但最值得我們感動是她不被年齡，勇於嘗試、愛惜自己的心。