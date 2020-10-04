天氣雖然仍然炎熱，但空氣中的濕度已漸漸下降。要避免冬天肌膚乾燥脫皮，便要在秋天開始為肌膚補水，女生們不妨參考一下韓國女星們的保養秘訣，看看如何於入秋之際為肌膚保濕。

踏入秋天天氣仍然忽冷忽熱，不穩定的濕度令膚質明顯變差，需要加強保濕修護。女生們要好好把握入秋護膚的最佳時機，為肌膚底層注水，迎接乾燥冬天的來臨。韓國女星的好膚質一向令人羡慕，原來她們從洗面一步已非常講究，溫和清潔毛孔，才能讓後續護膚品更吸收。

秀智：424洗面法，精華取代化妝水

秀智獨創了「424洗面法」令皮膚更加細膩。（IG@skuukzky）

藝人平日要帶妝工作，所以不少女星也非常注重卸妝一環。秀智則獨創了「424洗面法」，先用卸妝油按摩肌膚4分鐘，徹底卸妝更可將粉刺推出，然後將洗面乳清潔面部2分鐘，最後以凍水沖洗淨4分鐘，除了把肌膚沖洗乾淨外，更能緊緻毛孔，令皮膚更加細膩。

徹底清潔肌膚後，秀智會立刻進行保養。一般女生的保養第一步是以爽膚水為肌膚補濕，秀智卻喜歡以沾滿保濕精華的化妝棉輕擦肌膚，補水之餘還能為肌膚輕柔去角質。充滿水份的肌膚即時呈現出透亮感，而且上妝亦會更貼服。

按圖看秀智令人羡慕的無瑕肌膚：

宋慧喬：秋冬堅持為肌膚去角質

38歲的氣質女神宋慧喬是名副其實的凍齡女星（IG@ kyo1122）

38歲的氣質女神宋慧喬肌膚細緻有如零毛孔，更獲韓國網民票選「穿校服去學校也沒有違和感的30+童顏女星」的第一位，是名副其實的凍齡女星，對於保養當然有自己的一套。即使於乾燥的秋冬季，宋慧喬仍堅持為肌膚去角質。

她分享，當角質層太厚時，無論怎樣塗抹保養品都只能停留於表面，未能為肌膚真正補濕，所以需要溫和去除老廢角質，提升肌膚吸收力。除了市面上不含膠粒的磨砂產品外，女生還可以利用黃糖與椰子油自製天然磨砂膏，減低出現敏感的機會。

按圖看凍齡女神宋慧喬的保養秘密：

IU：洗米水為肌膚保濕

「國民妹妹」IU的保濕秘訣原來是以洗米水洗面。(IG@dlwlrma)

「國民妹妹」IU肌膚勝雪，即使於乾燥的秋冬仍能保持最佳狀態，秘訣原來是以洗米水洗面與自製牛奶面膜。她平日會以洗米水洗面，為肌膚補充營養。米本身有維他命B3，有美白及抗炎效果，而當中的碳水化合物可以修護肌膚的屏障，增加濕潤度，令肌膚更白滑潤澤。

另外，她亦喜歡以沾滿牛奶的化妝棉敷面，令肌膚更加滑嫩。不過，牛奶中含有的動物性脂肪與蛋白質有機會堵塞毛孔，容易誘發暗瘡，所以敷面後一定要徹底洗走殘餘的牛奶。

按圖看IU的親民保養方法：

女星保養得宜，素顏竟被上妝後更吸引？延伸閱讀==>陳瀅素顏零瑕濃妝如大媽？宋慧喬化煙燻貓眼妝被指黑化雙眼似假