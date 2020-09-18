化妝是不少女生不可或缺的日常習慣，即使戴上口罩，亦堅持以全妝示人。明星亮眼的妝容一向是不少女生仿效的對象，然而，不少網民認為陳瀅素顏更美，濃妝反而顯得老氣。

五官精緻的陳瀅天生擁有好膚質，經常大方於社交平台展露素顏。（IG@missjni）

五官精緻的陳瀅天生擁有好膚質，經常大方於社交平台展露素顏。她曾於拍攝旅遊節目《3日2夜》時，在俄羅斯機場直播卸妝，妝前妝後沒太大差別。她提醒女生於家中卸妝最好避免使用卸妝濕紙巾，因為肌膚容易因摩擦而形成皺紋。她又不時分享自己愛用的保養品，不時來自貴婦護膚品牌。她又提醒女生不要忽略頸部護理，因為頸紋一出現便等於暴露了年齡的秘密。

陳瀅日前與美妝品牌Charlotte Tilbury合作拍攝廣告硬照，從拍攝花絮的短片中，可看到她從素顏到完妝的過程。不少網民被她的素顏驚艷，連造型師馬天佑亦大讚她肌膚如雞蛋般柔軟富彈性。不過，她卻認為自己的眼袋太大，所以平日出門也會化上淡妝。她習慣以遮瑕膏掩蓋眼袋，再掃上胭脂增添氣色，簡單兩步便完成輕便日妝。

按圖看陳瀅素顏上妝的過程：

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不少網民認為陳瀅素顏比化妝更美，濃妝加上華麗大紅晚裝的造型讓她看起來像內地大媽，加上她的骨架較大，肩膀較厚，單邊露膊的設計顯得她的身型更巨型。

不少網民認為陳瀅素顏比化妝更美（馬天佑YouTube）

宋慧喬：煙燻貓眼妝被指是離婚後黑化

宋慧喬突然一改甜美形象，換上魅惑的煙燻貓眼妝。(IG@kyo1122)

38歲的宋慧喬出道以來一向走清純路線，凍齡有道是不少人心中的「素顏女神」。她自去年7月和宋仲基結束短暫婚姻後並未有接拍劇集，不過仍然人氣不減，繼續成為廣告商的寵兒。未知是否離婚的打擊太大，宋慧喬突然一改甜美形象，換上魅惑的煙燻貓眼妝，隨即引起極大迴響。大部分網民也認為宋慧喬並不適合濃妝，甚至指她「看起來好像失明」、「眼睛像是貼上去的」，質疑她是否因離婚而黑化。

劉亦菲：「神仙姐姐」濃妝風塵味濃？

濃妝令劉亦菲的神仙氣質崩壞（微博圖片；Getty Images）

因出演迪士尼電影《花木蘭》而聲名大噪的劉亦菲氣質非凡，她於《天龍八部》中因飾演「神仙姐姐」王語嫣而人氣急升，繼而於《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》的古裝造型亦令人驚艷。她不時於微博上大方展露素顏，「劉亦菲素顏」更曾登上微博熱搜榜冠軍，無瑕膚質備受網民關注。不過，因為一張《花木蘭》的活動宣傳照，令劉亦菲的神仙氣質崩壞，瞬間老了十年，大紅唇更顯老土。

另一素顏女神全智賢最近成為Alexander McQueen韓國代言人，產後少有露面的她仍然時尚高雅，身形纖細完全不像兩子之母，到底她的修身方法是甚麼？延伸閱讀==>全智賢代言Alexander McQueen魅力不減 2個月減10kg靠雞胸肉奶昔