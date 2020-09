何超盈早前因懷孕而變得肥胖,近日她於微博分享減肥成果,網民目測她至少減去四十磅,令人不禁好奇她到底採用甚麼減肥方法。

何超盈早前因懷孕而變得肥胖,近日她於微博分享減肥成果,網民目測她至少減去四十磅。(微博圖片)

何超盈於上年三月宣佈懷孕,八月誕下女兒「荷包蛋」。向來手腳纖幼的她懷孕時身型大了幾個碼,肚子如懷雙胞胎般巨型。事隔一年,她於社交平台上分享修身前後的對比照,身穿露腰裝的她明顯瘦了幾個圈。她坦言減肥動力來指女兒。她希望自己能以更健康的身體陪她走,陪她跳,見證著她每一個第一次。

為了成功減磅,何超盈從運動與飲食入手,雙管齊下令減肥更有效率。有指她於這半年嘗試不同的減肥方法,最後堅持每天用一小時跳鄭多燕減肥操和HIIT(高強度間歇式訓練)健身,加上營養師為她度身設計的血型減肥餐單,再戒除零食與宵夜,身形終於逐漸瘦下來。

身穿露腰裝的何超盈瘦了幾個圈(VCG;IG@xsabrinahox)

【按圖看】血型減肥法由美國著名自然療法學者Dr. Peter J. D'Adamo最先提出,曾一度風靡日本。他於《Eat Right For Your Type》裡提出,人類血型和身體消化有相關聯,只要針對不同血型,研究出一套最佳飲食法,便可加速瘦身效果:

要成功減肥不復胖便一定要保持運動的習慣,幾年前鄭多燕的減肥操風靡亞洲,相信每個減肥女生也曾跟著跳過。如果鄭多燕的減肥操對你來說欠缺新意,不妨嘗試最近大熱的Zumba Dance,它被喻為最強的減肥有氧舞蹈,跳一小時便可消耗500至600卡路里,而且節奏輕快,對於覺得跑步太悶、抗拒入健身室而又想減肥的女生,Zumba Dance是個不錯的選擇。

Zumba Dance受小S、楊丞琳追捧 苟芸慧減掉50磅

有指苟芸慧體重曾飆升至約170磅 (joyfulck@IG)

Zumba Dance是一種由舞蹈演變而來的一種健身方式,動作隨意簡單,擺動幅度大,即使是舞蹈新手也能應付自如。Zumba Dance包含很多扭動腰腹與臀部的動作,特別適合久坐辦公室導致下半身肥胖的OL。不少台灣女星如小S、楊丞琳、王心凌等也迷上以Zumba Dance修身,小S不時在家跳舞,經常於IG大方分享舞技。苟芸慧於2013年因甲狀腺失調令體重暴升至170磅,因而獲得「肥苟」的稱號。外界的批評令她壓力加劇,接觸了Zumba Dance後,輕鬆愉快的節奏加上帶氧運動,令她一口氣減掉50磅,回復纖幼身型。

不少台灣女星如小S、楊丞琳、王心凌等也迷上以Zumba Dance修身,小S不時在家跳舞,經常於IG大方分享舞技。(IG@elephantdee)

減肥是女生一輩子的課題,既然是長期作戰,便要學懂如何無痛減肥。台灣營養師分享減肥不一定要戒口,只要懂得選擇,珍珠奶茶也可以放心喝。延伸閱讀==>減肥照飲珍珠奶茶?營養師推薦五大健康台式飲品:戒口只會愈想飲