麥明詩離巢TVB後轉型OL，放下藝人包袱後明顯發福，一張素顏行山照更被網民嘲笑身材似「米芝蓮」。不過，她只花了一星期時間減肥，便成功以窈窕身型亮相港姐決賽，她更分享修身只靠佛系減肥法。

「十優港姐」麥明詩大半年前放棄與TVB續約，轉型到跨國顧問公司擔任商業顧問，重拾律師本行，從藝人變成朝九晚五的OL。(IG@louisa_mak)

「十優港姐」麥明詩大半年前放棄與TVB續約，轉型到跨國顧問公司擔任商業顧問，重拾律師本行，從藝人變成朝九晚五的OL。女藝人的舉手投足都有機會成為傳媒的焦點，需要時刻保持最佳狀態。未知麥明詩成為OL後是否變得鬆懈，早前她於社交平台上分享行山照，胃腩位置明顯，有網民以「米芝連出沒」留言，指她發福不少。而她的素顏與簡單打扮亦被網民廣泛討論，指她離開娛樂圈後，當年十優女拔的樸實味道慢慢回歸。

麥明詩離巢TVB後轉型OL，放下藝人包袱後明顯發福，胃腩位置明顯。(IG@louisa_mak)

低胸緊身晚裝任港姐決賽嘉賓令人眼前一亮

麥明詩以嘉賓身份出席上星期的港姐決賽，一身黑色低胸緊身晚裝令人眼前一亮。(IG@louisa_mak)

麥明詩以嘉賓身份出席上星期的港姐決賽，一身黑色低胸緊身晚裝令人眼前一亮，她只花了一個星期便回復狀態，減肥方法毫不刻苦，更適合一眾久坐辦公室的女生。她透露減肥期間堅持兩大原則，第一是「不餓不吃」。長時間坐着容易令脂肪囤積於下身，如麥明詩般養出小腹，加上工作環境沉悶，容易「口痕」食零食，所以，減肥需要有一定的定力，減掉零食已是成功的一半。於這一星期的減肥時間中，麥明詩堅持首四天的每餐吃七分飽，後三天每餐只吃三分飽，大大減少熱量攝取。

按圖回顧麥明詩於TVB時的纖幼身材：

研究指愈遲食晚餐愈容易肥

為了於一星期內極速修身，麥明詩採取於晚上不吃澱粉質的方法。（IG@louisa_mak）

第二是於晚上戒吃澱粉質，澱粉質是身體基本的能量來源，不少女星亦有晚餐不吃澱粉質的習慣。除此之外，食無定時亦是OL致肥的一大主因。不少女生因為經常OT推遲晚餐時間，一放工便容易因飢餓而暴飲暴食，吸收超額熱量。另外，根據《臨床內分泌學與代謝雜誌》（The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism）發表的研究指出，愈夜進食晚餐，便愈會減低人體在夜間對葡萄糖的耐受性，令血糖容易升高，減低脂肪酸的氧化及分解，從而導致肥胖。

麥明詩指自己的佛系減肥方法並不專業，因為自己屬易瘦體質，所以不需要刻意再戒口，都可以有顯著的減肥效果。註冊營養師楊蒨珩Stephanie補充，減肥人士真正要戒掉的其實是糕點、餅乾等的精製碳水化合物。這類加工食物容易被身體消化，隨時愈食愈多，導致身體因攝取過多的熱量而致肥。她建議女生「口痕」時可選擇含高蛋白質的乳製品如牛奶、乳酪等富飽腹感的低卡食物，或進食糖分較低的水果，補充纖維與營養。

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