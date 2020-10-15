香港消費者委員會近日就測試了市面上30款日常防曬產品，當中包括有Chanel、Sofina、Nivea、Vichy及Bioderma等多個日本名歐美美容護膚品牌，產品價錢介乎在HK$80至HK$550不等，測試結果更再次打破「愈貴代表愈好」的觀念 。此外，更有台灣UrCosme最受歡迎防曬兼保濕產品TOP5排行榜，一文看清值得入手的防曬推介！

香港消費者委員會近日測試了市面上30款日常防曬產品，價錢介乎在HK$80至HK$550不等。（消委會）

紫外線會對皮膚造成不同的傷害，不但令黑色素增加，而且還會加速皮膚的老化，太陽中所釋放的紫外線A（UVA）是引致皮膚老化、增生皺紋和變黑的元凶，嚴重的話更有可能會導致皮膚癌，而紫外線B（UVB）則會破壞皮膚表層的DNA，引致曬傷。因此購買防曬產品的時候就要注意產品上所標示的SPF防曬系數，這個系數反映了產品阻隔UVB的效能，SPF值越高，代表能夠阻隔紫外線B（UVB）的效能越好。

根據消委會測試的30款防曬產品結果顯示，有超過8成樣本未能達到歐盟防曬效能標示的要求。（消委會）

消委會測試30款防曬產品當中，有14款樣本SPF值數標示為SPF30至50，屬於高度保護防曬產品，其餘的16款均爲SPF50+，屬於高度保護防曬產品，測試結果顯示超過8成樣本未能達到產品標示的SPF防曬值數。

在測試後的14款高度保護防曬產品（SPF30至50）中，只有6款量得的SPF值數高於或者等於產品上標示的SPF數值，當中Nivea冰感防曬乳液量得得SPF值最高，達到64.4，總評分更有5分，售價為HK$85，而量得數值和標示數值差距最大的就是Curel輕透清爽防曬水凝乳液，標示數值是SPF30，但測試數值只有9.8，相差2倍。

【消委會防曬測試．14款SPF30至50的防曬產品評分：】(按圖看更多)

+ 8 + 8 + 8

消委會防曬測試：6款防曬產品獲得滿分評分

30款防曬當中有6款防曬產品獲得滿分5分，分別是高度保護防曬產品級別（SPF30到50），品牌包括Chanel、Nivea、Seba Med、Vichy，還有極高度防曬產品（SPF50+）的Bioderma和Cancer Council AU。

【消委會防曬測試．6款防曬產品獲得滿分5分：】(按圖看更多)

只有一款防曬乳液完全符合歐盟要求

在16款極高度保護防曬產品中，測試發現只有Bioderma高效清爽防曬乳液完全符合歐盟要求，產品測試所得的SPF數值為87.2，是左右產品中最高，另外ALLIE EX UV高效防曬水凝乳的SPF值也有61.7，其餘14款產品的SPF值全在SPF60以下，當中最低分的就是Bio-essence水感舒緩防曬保濕，只有SPF11.7，與歐盟標準的60相差約4倍。而品牌FANCL則發聲明表示對消委會的測試報告感到失望，指出消委會沒有接納其他獨立產品測試報告、國際文獻以及大學學者建議，急於向公衆發表單一產品測試報告，擔心公衆未能準確掌握產品訊息，造成誤解的情況出現。

【消委會防曬測試．16款SPF50+防曬產品：】(按圖看更多)

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台灣美妝網站UrCosme也根據網民喜好，嚴選十個既能保濕又防曬的好物，一件商品滿足兩種需求，快來看看哪些商品擠進前十名。即使步入到秋冬，也不可忽略防曬這一步保護肌膚啊！(排名截至2020年9月25日為止)

【台灣UrCosme最受歡迎防曬兼保濕產品Top5】：(點閱下圖查看)