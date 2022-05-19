防曬｜有口罩就不用防曬？專家：補搽防曬前做多一步可更有效

防曬｜雖然只是5月，但天氣已經十分炎熱，你準備好防曬工作沒有？有效的防曬除了可以避免曬黑、曬傷、脫皮、紅腫外，更有助減少紫外線造成的肌膚傷害，如皺紋及色斑等。雖然大家都知道防曬的重要，但這三年因疫情緣故而口罩不離身，部分人因而偷懶只搽半臉的防曬，甚至不搽防曬。



佩戴口罩出行已成為日常。（新华社）

口罩不能阻擋紫外線

面部及四肢都是最常顯露於人前的部位，以往女生們外出都會為這些部位做足防曬措施，然而，疫情關係會令許多女生在日常護理上掉以輕心，導致額頭膚色與嘴部膚色對比增大。

疫情關係會令許多女生在日常護理上掉以輕心，導致額頭膚色與嘴部膚色對比增大。

這三年的疫情令我們習慣只要踏出門口，就要戴上口罩，但不要以為口罩覆蓋了半張臉就不需要搽防曬。因為口罩的作用是阻擋細菌病毒，而非阻隔UV，只能物理性地阻隔部分紫外線，無法做到100%完全阻隔紫外線對肌膚造成的傷害。即使只有微量的紫外線，長期下來也會導致肌膚變黑、乾燥、老化、出現曬斑、細紋，甚至有皮膚癌的風險，所以不論是身處室內還是室外，都應全年做足防曬工作！如果認為搽防曬後再加上口罩，會帶來悶熱及黏笠感，建議選擇清爽控油的防曬，減低出油機會。

即使只有微量的紫外線，長期下來也會導致肌膚變黑、乾燥、老化、出現曬斑、細紋，甚至有皮膚癌的風險。（影片截圖）

補搽防曬小技巧

國際皮膚科醫學會建議每2小時補擦一次，若有進行戶外水上活動如游泳，則要縮短補擦頻率；若流汗量大，建議不到一小時就要補擦一次防曬。若有流汗可先用紙巾輕輕擦乾汗水；出油多的話可搭配吸油面紙輕輕按壓吸油，接著建議先薄薄噴上保濕噴霧待吸收後，再作補搽防曬的動作。

若有進行戶外水上活動如游泳，則要縮短補擦頻率。（《花樣男子》截圖）

要搽幾多防曬才足夠？

一般來說，SPF15的防曬產品已夠日常外出所需，搽全臉的防曬用量要有一個5元硬幣大小的量。曾有研究指出，SPF50跟SPF100阻隔紫外光（UVR）的效用無差，而最新的研究則補充，這需有額外附加條件：正確使用分量，可見防曬產品無論有多持久或「有效」，還得取決於使用的分量。

防曬產品使用量愈少，標示的SPF值亦會相對變低。(《惡作劇之吻》劇照)

最簡單估算是將防曬擠在食指的第一節指頭，就大約是半張臉的用量；如果一支30克的防曬基本上一個月就應該可以擦完。

搽防曬需要落妝嗎？

一般而言，如果使用的是有防水、戶外專用、具有潤色效果的防曬產品，因為這些防曬的防護力較強，因此建議要有卸妝的步驟；若是一般沒有特殊功能的防曬則不需要特別加入卸妝步驟，只需用一般的洗面產品，做好清潔洗臉即可。