防曬｜UrCosme 10大身體防曬霜　ALLIE掩汗味出色第3位$55可降溫

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-27 17:00

防曬｜相比面部專用的防曬霜，選購身體防曬霜時需特別留意甚麼？ANESSA的金瓶防曬多年來都佔據日台@Cosme的排行榜中，來到2021年還有其他性價比高的防曬產品嗎？入手前，不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新身體防曬排行榜。

身體防曬在夏日也非常重要。（aka_chio@instagram）

2021年台灣Urcosme 10大身體防曬 第1位長居冠軍？

夏日紫外線甚高，除了注重臉部防曬，身體防曬也不可忽視，一不小心便出現臉與身體膚色不一的情況。身體肌膚與臉部同樣需要防曬，以防肌膚曬傷、衰老、出現雀斑等，但由於身體肌膚常與衣服磨擦，所以防磨能力一定要比臉部防曬霜高；加上，夏日水上活動增加，一支能防水防汗卻可以輕易卸掉的防曬霜，人人都想要。

想知入手哪支身體防曬霜好，可以參考Urcosme最新臉部防曬霜排行榜（截至2021/5/24），如果想抗曬傷、乾燥、泛紅及色斑等問題，台灣網民便推介日本Curél防曬身體乳液；夏日怕汗味影響感觀，也有ALLIE 防曬具飾味調香技術可掩飾汗味。

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▼▼▼同場加映：SHISEIDO、曼秀雷敦等品牌的臉部防曬皆是人氣之選，來到2021年有更多性價比高的防曬產品選擇？入手前，不妨參考台灣Urcosme公布2021年最新臉部防曬排行榜。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：夏天戶外活動增加，皮膚長期曝露在紫外線下，女生便忙着美白，市面美白產品眾多，到底護膚品好，還是食健康產品？不妨參考台灣美妝網站Urcosme「10大美白產品排行榜」（延伸閱讀）▼▼▼